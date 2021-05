Giordana Angi/ Duetto con Loredana Bertè: “questa canzone sarà eterna”

Giordana Angi ospite della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dove presenta il nuovo singolo “Tuttapposto” con Loredana Bertè. Un brano che la stessa ex allieva di Amici ha presentata così sui social: “il 29 aprile uscirà Tuttapposto. E ancora non ci credo. La seconda volta che ho cantato di fronte a te l’ho fatto con: “E non finisce mica il cielo“. Ero agitata come non mai. Ho provato a fare del mio meglio, l’obiettivo era uno: non fare un disastro. Non ricordo nulla dell’esibizione, con la testa andai da un’altra parte. Poco dopo aver finito di cantare ebbi il coraggio di alzare la testa e di guardarti: sul tuo viso c’era commozione! Forse qualcosa avevo dato! Da quel momento pensai che qualcosa ci aveva accomunato e infatti non ci siamo più lasciate. Sei rara. Generosa come pochi. Sono fiera di conoscerti, figuriamoci di cantare e scrivere con te. Per farvi capire in termini pratici: avere la sua stima, per me, è come vincere il pallone d’oro. Questa canzone sarà eterna , come il mio rispetto per te. ✊ Grazie Lori”.

Giordana Angi torna alla musica con “Tuttapposto” in duetto con Loredana Bertè dopo il grande successo di “Siccome sei”. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album di inediti dal titolo “Mi muovo” in uscita il prossimo 14 maggio 2021. Nel disco c’è anche il primo singolo “Siccome sei” che la cantante ha raccontato così: “Siccome sei è un ritorno alle origini, a come ho iniziato a scrivere canzoni. Sono cresciuta con la musica, la penna in mano che, pur essendo piccola, mi ha sempre presa in braccio. L’uscita di questo brano per me è quasi una celebrazione. “SICCOME SEI” è la mia dedica alla musica. Ho partecipato a Sanremo Giovani quando avevo 17 anni, sono passati quasi 10 anni da quell’esperienza e questo per me ha un valore. Scrivere è in assoluto la parte che preferisco di una canzone e scrivere canzoni è un mestiere bellissimo che necessita di cure, attenzioni e tanti tentativi”.

