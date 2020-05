Giordana Angi/ Esordio sottotono ad Amici? Lei replica con una foto: “Si gira!”

Pubblicità

Dopo la prima puntata di Amici Speciali, tanti si sono chiesti cosa avesse Giordana Angi. La cantante è tra i concorrenti in gara nell’edizione speciale del talent di Canale 5 ma è parsa a tutti molti triste e palesemente sottotono nel corso della prima puntata. E infatti, al termine della puntata, in tanti si sono riversati sul profilo Instagram della cantante per chiederle il perché del volto triste e a tratti assente. Nessuna risposta da parte di Giordana, è stata invece sua madre ad intervenire per smentire tutte le voci sulla figlia. “Giordana sta benissimo” ha infatti scritto, senza però riuscire a convincere del tutto i fan della Angi che hanno continuato a chiedersi il perché del suo malumore.

Pubblicità

Giordana Angi sfoggia un grande sorriso sui social: l’annuncio

A distanza di giorni dalla prima puntata di Amici Speciali, Giordana Angi ha deciso di spegnere in modo definitivo le polemiche e i sospetti nati sul web. A chi infatti ha sospettato il peggio, Giordana ha risposto pubblicando un su scatto sul web che la vede con un grande e sincero sorriso. “AMAMI ADESSO è fuori da qualche giorno, vi piace? Oggi si gira” ha scritto la cantante, ricordando ai fan l’uscita del suo nuovo singolo. Vederla col sorriso era ciò che i fan stavano attendendo da giorni. Infatti non sono mancati commenti positivi: “Canzone meravigliosa, e poterla ascoltare in live sul palco di amici, dove tutto è iniziato è stato ancora più bello, complimenti”; e ancora “Ora sì che sei tu, bellissima col tuo sorriso. Grande Giordi!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA