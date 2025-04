Giordana Angi è tra gli ospiti della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. La cantautrice, nata musicalmente parlando proprio nella scuola più famosa ed ambita in Italia, è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Strade”, una ballad scritta la scorsa estate quando era in giro per l’Europa come opening act dei concerti di Sting. Dalle pagine di Tgcom, la cantante ha raccontato: “Strade? L’ho scritto quest’estate quando ero in giro con Sting”. Proprio così, Giordana Angi è stata scelta dl acantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha debuttato come bassista e frontman dei Police, per aprire i suoi concerti in giro per l’Europa. Un’esperienza pazzesca per la Angi che ha raccontato: “è stato un viaggio bellissimo, mi ha permesso di vedere tante città e di incontrare tante persone”.

Dopo il successo di “Piano piano”, Giordana ha deciso di sorprendere pubblico e fan con “Strade”, una canzone nata con alcune note scritte di getto sul telefono. Ad un certo punto però ha sentito forte il bisogno di riunire tutti i pezzi per comporre una canzone che voleva condividere con tutti.

Giordana Angi: dal rapporto con Sting al nuovo singolo Strade

Giordana Angi parlando di “Strade” ha precisato: “il mio posto un po’ ovunque, non è tanto dove sei ma è come ti senti e le persone che hai vicino”. Nella canzone però c’è qualcosa che fa sentire Giordana sempre nel posto giusto: l’amore! Quell’amore che puoi sentire per qualcuno, ma anche per un nonno o un genitore. Non è un segreto che Giordana è legatissima alla mamma con cui ha un bellissimo rapporto: “mi ha accompagnato in questo viaggio”. Impossibile non parlare di Sting di cui ha speso solo parole di grande stima ed affetto: “un grande onore aver avuto la sua fiducia, ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile”.

Al momento non c’è in programma nessun tour estivo, anche se la cantante non vede l’ora di poter tornare a cantare dal vivo: “mi piacerebbe fare una piccola tournée teatrale con l’orchestra, il pianoforte, gli archi”. Infine capitolo Sanremo: “ci vuole la canzone, chissà se le mie strade mi porteranno di nuovo su quel palco!”.