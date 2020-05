Giordana Angi/ Gerry Scotti piange, lei era triste? La polemica.. (Amici Speciali)

Pubblicità

LA COMMOZIONE DI GERRY SCOTTI PER GIORDANA ANGI

Giordana Angi è ancora la regina di Amici, sì non ha vinto ma sicuramente la cantante è stata al centro dell’attenzione, insieme a Michele Bravi, quando si è trattato di emozioni e commozione. Chi conosce Giordana sa bene la profondità delle sue parole e dei suoi pezzi e anche nella prima puntata di Amici Speciali è successo lo stesso. Nella prima puntata la cantante è riuscita a far ottenere qualche punto alla sua squadra e, in particolare, dopo la sua esibizione de “La vita” ha convinto anche Beppe Vessicchio che si è lanciato in un lungo applauso. Complimenti per la cantante sono arrivati anche da Anna Pettinelli: “Giordana l’ha resa diversa, personalizzandola. Brava”. e da Rudy Zerbi che ha fatto notare la commozione di Gerry Scotti quando Giordana Angi ha sfidato Umberto: “Gli capita ogni tanto di commuoversi”. Inutile dire che la sfida alla fine l’ha portata a casa Giordana Angi ma la sua espressione non sembrava molto felice, anzi. Per molti la cantante era tesa e un po’ triste tant’è che in questi giorni è esplosa una vera e propria polemica sul suo stato d’animo e in molti si sono chiesti la motivazione del suo comportamento.

GIORDANA ANGI TRISTE NELLA PRIMA PUNTATA DI AMICI SPECIALI?

La polemica su Giordana Angi è arrivata fino alle orecchie della madre. La signora Sophie Capizzi si è rivolta a tutti coloro che continuavano a chiedere notizie sullo stato d’animo della figlia fino a che non ha scritto: “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi”. Sulla stessa onda anche la cantante che ha usato i social per sottolineare il successo del suo nuovo singolo annunciando anche di essere pronta a girare il video che la accompagnerà: “Amami adesso è fuori da qualche giorno, vi piace? Oggi si gira”. Ma cosa succederà questa sera nella seconda puntata di Amici Speciali? Giordana Angi è pronta a salire sul palco e, a quanto pare, non lo farà da sola visto che sembra che sarà accompagnata da una coreografia, sarà una sorta di doppia prova per la sua squadra o saranno i professionisti ad accompagnarla?



