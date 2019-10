Giordana Angi/ “Hanno scritto che sono fidanzata, ma non è vero. Quest’estate…” (Amici Celebrities)

Giordana Angi convince come cantante e come coach

Continua la corsa verso il successo per Giordana Angi, cantante e coach di Amici Celebrities che sta consolidando sempre di più la popolarità ottenuta grazie al talent. Come capitano dei Bianchi, la Angi ha affrontato l’ultima puntata con una forza maggiore, visibile anche nell’energia che la sua squadra ha rinnovato per la corsa finale. In una mini confessione in studio, la Angi ha anche parlato della sua gavetta, piena di alti e bassi che alla fine le permettono di dire, ad oggi, che la sua è proprio una bella vita. Il tutto dopo essersi unita a Pamela Camassa per un duetto ideato per la seconda manche, in un momento in cui i Bianchi tra l’altro si trovavano in vantaggio di due punti rispetto ai Blu. Concorrente e tutor si sono uniti sulle note di Amami, uno dei più celebri brani di Emma Marrone. Boato immancabile alla seconda strofa del testo, quando è la tutor a interpretare il brano prima di lanciarsi nel tanto atteso ritornello. Ed è subito Giordana Show, energica, emozionante e supportata da un pubblico in delirio. Con uno speciale e intenso scambio di sguardi, è la Angi a sostenere la Camassa durante l’esibizione, per poi riprendere la sua parte con voce rauca e ancora più infuocata. Clicca qui per guardare il video di Giordana Angi e Pamela Camassa.

Giordana Angi:”Fidanzata? Bisogna essere in due…”

Giordana Angi si è raccontata a ruota libera la settimana scorsa ed ha toccato diversi punti della sua vita privata e carriera. Verissimo le ha regalato l’occasione giusta per parlare anche d’amore: nel cuore della coach dei Bianchi c’è stata una persona speciale, che ha incontrato nel corso della scorsa estate. Ora però è tutto finito: “Hanno scritto che sono fidanzata, ma non è vero. Quest’estate mi ero innamorata… bisogna essere in due, la cosa non è andata avanti, non è mai nata… Quindi io sono single. Ma se continuano a scrivere che sono fidanzata, mi rovinano la piazza!”. Quindi Giordana è ritornata single, anche se avrebbe voluto forse vivere un altro tipo di favola d’amore. “Te lo giuro, avevo 11 anni”, dice poi confermando di aver sognato Britney Spears quando era bambina e che proprio per questo ha trovato la spinta giusta per intraprendere la strada della musica. “Forse avevo visto un video su uno di quei canali in cui vedi tutti i video e la notte mi sono svegliata sott’acqua. Mentre facevo un’immersione, Britney Spears mi diceva ‘Tu devi fare la cantante'”, ha aggiunto. Ora si pensa a Sanremo 2020: la Angi vorrebbe poter essere fra i cantanti in gara. Ci riuscirà? Clicca qui per guardare il video di Giordana Angi a Verissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA