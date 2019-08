Giordana Angi, in 2 sulla moto (e senza casco!)/ Video “frontale fa rima con mortale”

Vacanze finite anche per Giordana Angi, la giovane cantante venuta alla ribalta grazie al talent Amici di Maria de Filippi. Dopo aver trascorso alcuni giorni di relax in compagnia della sorella minore, alla vigilia dell’uscita del suo nuovo singolo, Giordana si appresta a fare ritorno a casa. La cantante ha ampiamente ricaricato le pile ma in vista della fine del riposo resta un po’ di tristezza nell’aria. “Vacanza terminata. Si riparte per Roma, domani CasaTour a Diamante”, scrive su Instagram postando alcune foto e video delle vacanze terminate, in compagnia della sorella. I fan apprezzano e in particolar modo la ringraziano per essere diventata ancora più social ed averli portati più spesso nella sua vita quotidiana, ma non notano un “piccolo” particolare: sia Giordana che la sorella sono in moto, in due ma soprattutto senza casco! Un errore che a quanto pare in pochi però hanno preso seriamente in considerazione. E’ stata soprattutto la complicità con la sorella ad aver avuto la meglio, stando ai commenti copiosi dei suoi followers.

GIORDANA IN MOTO SENZA CASCO: I FAN NON SE NE ACCORGONO

Giordana Angi e la sorella si congedano dalla bellissima vacanza trascorsa insieme al mare. Cosa c’è di meglio di una serie di scatti e video per immortalare il momento? Insieme sulla sabbia con i telefoni in mano, ed ancora inseparabili in moto… ma senza casco. In un video postato l’ex allieva di Amici dice: “Frontale mortale, frontale perchè fa rima con mortale”, scherza, ma anche in questo caso i fan ironizzano sulla “poeticità” della frase senza accorgersi che la Angi, oltre a stare con il cellulare in moto è anche sprovvista di casco. Gli scatti proseguono, con Giordana al posto del passeggero e poi alla guida della grande moto che le sta portando verso la spiaggia in vista dell’ultimo giorno di vacanza. Altri scatti della casa e dei loro condivisi momenti di relax concludono la serie di scatti che potrebbero ora sollevare qualche polemica per la grave mancanza della giovane artista, considerata senza dubbio diseducativa nei confronti del suo pubblico composto in gran parte da ragazzini.





