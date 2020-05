Giordana Angi/ “Maria De Filippi? È fiera di ciò che sto facendo!” (Verissimo)

Pubblicità

Giordana Angi si rimette in gioco e lo fa proprio lì, nello studio che le ha donato la popolarità e la possibilità di far sentire a tutti la sua musica. Giordana torna ad Amici così come molti altri talenti già noti con i quali si mette in sfida. Amici Speciali partirà il 15 maggio su Canale 5, in prima serata, e al fianco dei talenti ci sarà ancora lei: Maria De Filippi. La donna che proprio Giordana ha definito “una persona speciale – oltre che – fiera di quello che stiamo facendo”. Questi mesi hanno regalato a Giordana grandi soddisfazioni, basti pensare all’avventura fatta al Festival di Sanremo 2020, che l’ha vista al fianco dell’amico Alberto Urso. Eppure la Angi non si sente arrivata, anzi, continua a dedicarsi allo studio. “Per me studiare è importante perché mi permette di pensare. È una cosa che ho sempre voluto fare ma non potevo permettermela e adesso ecco mi sono iscritta, è una delle prime cose che ho fatto”, ha infatti ammesso in un’intervista rilasciata a Radio Italia.

Giordana Angi prima di Amici: “Anche quando lavoravo ho sempre pensato alla musica”

È proprio ai microfoni di Radio Italia che Giordana Angi ha ricordato i momenti in cui ancora non era la nota cantautrice italiana che è oggi. “Ricordo la felicità di avere un lavoro e di potermi mantenere da sola, perché ho sempre avuto uno spirito molto indipendente ed evitavo di chiedere.” ha raccontato. Ma anche prima di Amici, nella sua vita c’è sempre stata una costante: la musica. “Mentre lavoravo, spesso, pensavo alla musica, ma tutti i lavori che ho fatto li ho sempre presi sul serio.” ha infatti raccontato Giordana, ora pronta a rimettersi nuovamente in gioco, oltre che in sfida, ad Amici Speciali.



