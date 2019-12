Giordana Angi/ “Mi sono diplomata per miracolo, ma ora…” (Capodanno in musica)

Non ha bisogno di presentazioni Giordana Angi, o meglio: non ha più bisogno di presentazioni. Dopo l’incommensurabile successo ottenuto durante e dopo l’ultima edizione di Amici, conclusa al secondo posto alle spalle di Alberto Urso e con la vittoria del premio della critica, la cantautrice italiana di origini francesi è una delle voci più apprezzate e richieste del momento e anche le radio fanno a gara per trasmettere i suoi singoli, da “Stringimi più forte” a “Casa”. Sarà lei una delle voci che animeranno la notte di San Silvestro e accoglieranno il nuovo anno in diretta su Canale 5 nell’ambito della trasmissione televisiva “Capodanno in musica”, ormai divenuta un appuntamento fisso per molti italiani. La musica, tuttavia, non rappresenta in questo momento l’unica fonte di gioia per la 25enne di Vannes, che recentemente ha voluto condividere con tutti i suoi sostenitori sui social una bella notizia: l’iscrizione alla facoltà di Lettere e Filosofia. “Ho sempre amato le ‘Lettere’, intese come espressione di sé e possibilità di conoscenza altrui”, ha scritto sul proprio profilo Instagram.

GIORDANA ANGI: “QUELLA VOLTA CHE CADDI DAL MOTORINO E IL PRESIDE MI SGRIDÒ…”

Nell’ambito del post di cui vi accennavamo nel paragrafo antecedente, la stessa Giordana si è lasciata andare alla confessione di un episodio che l’ha riguardata da vicino, risalente ormai a dieci anni fa e propedeutico a illustrare il suo amore per le Lettere: “Mi ricordo un giorno di neve del 2010, più unico che raro. Frequentavo il secondo anno di ginnasio del liceo classico e, pur di andare a seguire una lezione su un autore che mi piaceva tanto, presi il motorino e cercai di superare la neve: sfidai Dio e caddi! Caddi ovviamente dopo 500 metri: non feci in tempo ad arrivare neanche alla strada principale”. “Allora – prosegue l’artista – tornai a casa, aspettai l’autobus dell’ora dopo e mi presentai a scuola. Dovetti convincere il vicepreside a farmi entrare poiché pensava lo stessi prendendo per il culo: non capiva perché fossi là, giustificata dal maltempo. Lui stesso mi suggeriva di andare a fare shopping o tornare a casa per cimentarmi in un bella dormita. Morale della favola? Lo convinsi della mia inattitudine allo shopping, gli spiegai cosa avevo fatto per arrivare fino a lì e seguii questa benedetta lezione”.

GIORDANA ANGI: “IL MIO 2020? CON I PIEDI PER TERRA”

Dopo essersi diplomata online (“per miracolo, non avevo studiato un picchio!”, rivela la cantante), “non avevo i mezzi e neanche la testa per affrontare l’università , quindi non ci andai. Eppure non c’era giorno giorni in cui non ci pensassi. Oggi, grazie a tutte le meraviglie che mi son successe, mi sono iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia e sono così felice che non ve lo so spiegare”. Quando parla di meraviglie, Giordana Angi si riferisce senz’ombra di dubbio ad Amici. Intervistata dal portale “Revenews”, la cantautrice ha affermato che grazie al talent di Maria De Filippi ha potuto far ascoltare “canzoni che nessuno voleva sentire e che venivano cestinate. È stato un anno pazzesco, solo a dirlo mi sembra di parlare della vita di qualcun altro”. E per un anno che si chiude con il sorriso, ce n’è un altro che si apre con grandi speranze: “Mi affaccio al 2020 con grande serenità, desidero rimanere con i piedi per terra. Mi accontenterei di un anno felice, a me bastano le piccole cose”. Un riferimento, voluto o meno (ma noi scommettiamo di sì), alla poetica di Giovanni Pascoli e alle sue tamerici, citate molti anni prima da Publio Virgilio Marone. Eh sì, Giordana e le Lettere sono davvero la stessa cosa.



