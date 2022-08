Giordana Angi/ Nuovo disco in arrivo: “finalmente ho il titolo dell’album”

Giordana Angi: “Mancano solo due registrazioni”

Nelle scorse settimane, Giordana Angi aveva comunicato ai fan di avere un nuovo progetto discografico in cantiere. Per l’artista si tratta del quarto album dopo Casa, Voglio essere tua e Mi muovo ma, come lei stessa ha raccontato ai follower, è come se fosse il disco del suo debutto.

Il suo “libero” lo definisce la cantante che sui social annuncia il quasi compimento del suo progetto: “Ci sono momenti in cui ti chiedi tutto. Cosa vuoi davvero, cosa ti basta, cosa non vuoi proprio. Cos’è il tempo, chi sei e dove stai andando… e che miracolo è la vita! E in tutto questo, meno 2 rec… e finalmente ho il titolo dell’album“. Mancano solo due registrazioni, dunque, e poi la ultima o “prima” fatica della cantante usciranno al pubblico, nonostante non sia stata ancora specificata una finestra di lancio.

Giordana Angi e il racconto sul suo nuovo album ai follower

Poco tempo fa Giordana Angi aveva comunicato una pausa dalle audizioni di Amici, di cui si occupa da anni per la profonda stima che Maria De Filippi nutre verso di lei. Il motivo di questa assenza dai provini è la lavorazione del suo nuovo album, di cui lei stessa ha parlato ai follower definendolo “libero”.

La cantante dichiarava: “Non mi sono fermata un attimo da quando ho fatto Amici, ho trottato e imparato 1000 cose, forse di più. Prima di Amici trottavo come chi non ha una casa e tutti i giorni, mattone dopo mattone, vuole crearsi la sua. Volevo cambiare la mia vita, volevo farlo con ciò che amo di più, così, tra un lavoro ed un altro, dai 17 ai 25 ho preso 1000 porte in faccia, scritto 1000 canzoni e conosciuto tanti luoghi, tra cui la forza e la paura di non farcela ma non avrei mai potuto non farcela perché la musica non era un obbiettivo, la musica era vita, ciò che mi accompagna in ogni istante e la felicità la stavo imparando nelle piccole cose, tipo bastarsi nei silenzi.

Ancora non ho imparato del tutto ma ci sto lavorando.” E ancora: “Ora quel tempo me lo sono preso, conquistato, rischiato e ora sono qua che scrivo, scrivo il mio nuovo disco e non ci sarà niente di più vero ed essenziale di questo, per me. Ci sarò io e sarò in un tempo tutto mio, libero completamente, vallate senza cielo talmente cielo che è tutto chiaro, impercettibile protettore.” Giordana Angi conclude: “E forse questo non sarà il 4° album, ma il primo. Il mio vero primo libero e incondizionato e avrò bisogno di voi per non essere sola in questo viaggio.

Vi voglio bene, sempre accanto Giordi.”

