Giordana Angi/ “Ora si apre un altro capitolo della mia vita” (Tu sì que vales)

Giordana Angi sarà ospite questa sera nel nuovo appuntamento di Tu sì que vales. Reduce dal successo del suo nuovo album, “Voglio essere tua”, lanciato dal singolo “Stringimi più forte”, l’ex allieva di Amici ha tracciato un bilancio dei sui ultimi mesi, affidando le sue parole a un lungo post sui suoi profili social: “Da Maggio non mi sono fermata un attimo, mai un attimo”, spiega la cantante ricordando il momento esatto in cui si è concluso il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi. “Abbiamo raccolto il vostro amore in tutta Italia – aggiunge la Angi – Vi ho conosciuto, guardato negli occhi e questo è ciò che mi resta. Ho riso, corso, preso aerei, treni, tram, taxi, parlato con chiunque, visitato velocemente ogni città ma soprattutto il vostro affetto”. Tuttavia, portare avanti la presentazione del suo disco non è stato del tutto semplice, poiché “nel mentre – spiega la cantautrice – provavo a scriverne un altro, con la paura di non riuscire a farlo ed, invece, ce l’ho fatta”.

“SI APRONO NUOVE STRADE” GIORDANA ANGI A SANREMO?

Nel lungo bilancio condiviso sui social, Giordana Angi svela di essere “soddisfatta”: “Anche questa parte è finita – spiega l’ex allieva della scuola di Amici – Ora si apre un altro capitolo della mia vita”. Giordana Angi annuncia infatti che da oggi comincerà nuovamente a dedicarsi alla scrittura, una passione che la accompagna sin da quando era bambina: “Per qualche settimana avrò tempo di studiare, scrivere, passeggiare, riprendermi un po’ gli spazi di cui avevo perso traccia – conferma l’artista su Instagram – Tornerò un po’ alla vita di prima. Mi farà bene, ci farà bene. Si aprono altre strade, alcune ignote, altre certe che vi comunicherò in questi giorni”. Sulle nuove strade di cui parla l’artista, sono in molti a ipotizzare una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, anche se, per il momento, Giordana Angi non ha ancora confermato né smentito. Tuttavia, nonostante oggi senta il bisogno di ricaricare le pile, non ha intenzione di rinunciare al contatto costante con i suoi fan: “Io sono qui, cercherò di farvi parte delle cose importanti. Mi mancherete, ma ci rivediamo presto”.

GIORDANA ANGI A UN ANNO DA AMICI: “VOLEVO…”

È passato esattamente un anno da quando Giordana Angi, esibendosi sulle note di uno dei suoi cavali di battaglia, ha dato il via alla sua avventura nella scuola di Amici. Oggi, a distanza di dodici mesi da quel giorno, il bilancio è più che positivo, complice una carriera pronta a decollare e un successo che non sembra in alcun modo arrestarsi. A ricordare quel provino, da cui tutto ha avuto inizio, è stata proprio la ex Allieva sui social: “Un anno fa stavo per cantare Formidable ed avrei preso il primo banco”, spiega Giordana Angi in un lungo post sul suo profilo ufficiale. “Avevo fame e negli occhi avevo ogni caduta ed ogni giorno passato a scrivere. Volevo stare su quel palco e rimanerci e l’unico modo per sentirmi a posto era provare a togliere ogni armatura. Spoglia di tutto”. Giordana Angi lancia quindi un messaggio alla classe del 2019: “Amici dipende da voi – spiega l’ex allieva – dal vostro lavoro e dalla vostra determinazione”.



