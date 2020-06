Giordana Angi/ Si “congeda” prima della finale di Amici Speciali: “grazie vita”

Pubblicità

Giordana Angi sorride su Instagram e ringrazia la vita per tutto ciò che le ha dato e continua a darle. Ad un anno dall’esperienza vissuta nella scuola di Amici come allieva, la cantante ha accettato di partecipare ad Amici Speciali e, pur non avendo conquistato la finale, ringrazia per tutto cio che ha ottenuto e continua ad ottenere. “Grazie vita. Ogni giorno che passa mi rendo conto di quanto in fondo siano così poche le cose che contano davvero. Sono fortunata e onorata di far parte di questo nobile progetto per l’Italia. Grazie Amici”, scrive su Instagram Giordana che, in dodici mesi, ha visto totalmente cambiata la propria vita. Sempre più amata dai fans, Giordana dopo aver studiato nella scuola più famosa d’Italia, ha cominciato a camminare da sola arrivando sul palco del Festival di Sanremo dove ha conquistato ancora di più il grande pubblico. Grata per tutto ciò che sta ottenendo, Giordana ha così voluto dire grazie ad Amici prima della finalissima di Amici Speciali.



GIORDANA ANGI E IL VIDEO DI AMAMI ADESSO

Giordana Angi sta vivendo un periodo super positivo dal punto di vista professionale. Oltre ad aver partecipato ad Amici Speciali ha pubblicato il nuovo singolo “Amami adesso”, una canzone con cui la cantante dà il via ad un nuovo inizio dopo l’esperienza sanremese, ma anche dopo il periodo complicato vissuto per l’emergenza coronavirus. Al settimo cielo per l’uscita del brano, Giordana Angi ha anche annunciato la data in cui sarà pubblicato il videoclip ufficiale. Il video di Amami adesso sarà disponibile su You Tube da lunedì 8 giugno, alle 14. Nel frattempo, i fans si stanno scatenando sotto il post che la cantante ha pubblicato su Instagram ammettendo di non vedere l’ora di vederlo. L’affetto nei confronti dell’artista, dunque, è sempre grande e Giordana, questa sera, è pronta a sostenere i quattro finalisti di Amici Speciali.

lunedì alle 14 fuori il video di #amamiadesso





