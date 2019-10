Giordana Angi/ “Sto lavorando ad una canzone per Sanremo” (Verissimo)

Giordana Angi, la ex concorrente ed ora coach di Amici Celebrities, è una delle ospiti della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 12 ottobre su Canale 5. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la cantautrice è pronta a raccontare il momento magico che sta vivendo, ma anche i progetti per il futuro. Proprio nel salotto di Verissimo ha rivelato: “ho una canzone sulla quale sto lavorando. Se mi vedrete sul palco di Sanremo vuol dire che è andata bene”. La cantante non nasconde di sognare il palcoscenico del Teatro Ariston di: “per me che canto perché scrivo canzoni, Sanremo è il placo più prestigioso”. Per questo motivo Giordana ha già presentato il suo brano al direttore artistico e conduttore Amadeus: “Dire che non penso a Sanremo sarebbe una bugia, è sicuramente un palco importantissimo, è una vetrina per gli autori, per far sentire gli inediti e le proprie canzoni, ma voglio essere sicura della canzone che porto: sento che questa canzone c’è, vediamo che succede, non mi dispiacerebbe andarci”.

Giordana Angi: “Voglio essere tua” il nuovo album

Dopo il grande successo di “Casa”, Giordana Angi ha già pronto un nuovo album di inediti. Si tratta di “Voglio essere tua“, il disco anticipato dal singolo omonimo in cui parla d’amore. “Nasce da un amore a due per poi trasformarsi in una dedica speciale al mio pubblico” spiega la ex concorrente di Amici, che dopo la partecipazione al talent show, è stata letteralmente travolta dall’affetto del pubblico. “Mi stupisco sempre del bene della gente e in questo è stato fondamentale “Amici” perché mi ha dato la possibilità di mettermi a nudo. Guardo negli occhi le persone e sento che mi conoscono davvero, forse il segreto è stato essere sempre me stessa” ha detto la cantautrice, che non credeva di riuscire in così poco tempo a realizzare un nuovo disco di inediti. “Non pensavo potesse essere pronto in così poco tempo” – ha sottolineato la cantante che ha trascorso un’estate piena di impegni tra concerti e date di instore in giro per l’Italia, ma “la scrittura non ha confini e io ho trovato spazi per la mia libertà: la scrittura, infatti, per me è libertà”.

Giordana Angi: “per me la musica non sarà mai un lavoro”

La musica è la sua vita e l’amore è il tema principale delle sue canzoni. “Il filo conduttore è l’amore inteso come innamoramento, mi sono resa conto di quanto sia importante per tutti avere un rapporto a due, è lì che ciascuno trova libertà. Sono molto felice, anche per le soddisfazioni che sto avendo, quindi riesco ad amare di più, perché sono più tranquilla con me stessa. È un amore felice” ha dichiarato Giordana Angi da Aprilia al grande successo. La cantante, parlando della sua passione per la musica, ha precisato: “non sarà mai un lavoro, per me la musica è un valore assoluto, ogni sera scrivo il mio diario per riuscire a capire i miei stati emotivi, la scrittura infatti mi aiuta a comprendere quello che sto vivendo”.



