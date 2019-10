Giordana Angi/ “Tiziano Ferro ha creduto in me prima di molte altre” (Amici Celebrities)

Giordana Angi è riuscita a regalare e vivere tante emozioni anche durante la puntata di Amici Celebrities della scorsa settimana. La coach dei bianchi è riuscita in particolare a duettare ancora una volta con Ciro Ferrara, sulle note di una delle canzoni più celebri di Pino Daniele, Quando. Spettacolare come sempre la sua voce, perfetta la sintonia fra coach e discepolo. Emozioni senza fine e grandi applausi da parte del pubblico da casa. La batosta è arrivata subito dopo a causa del commento di Platinette. Secondo la giudice infatti il duetto ha rappresentato “un confronto fra una professionista e un allievo della scuola di Amici Celebrities“. Maria De Filippi ha subito sottolineato che non è possibile mettere a paragone le due voci, soprattutto perché Giordana canta di mestiere, mentre Ferrara è un allievo. Purtroppo la prima manche non ha portato fortuna a Ciro, che in seguito ai dovuti confronti è finito fra gli eliminati. Clicca qui per guardare il video di Giordana Angi e Ciro Ferrara.

Giorda Angi: il successo di “Voglio essere tua”

La fortuna sta baciando Giordana Angi fin dal suo arrivo nella scuola di Maria De Filippi, che le è valso poi un posto come coach ad Amici Celebrities. In questi giorni, la cantante ha rilasciato il suo nuovo album Voglio essere tua e ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i fan che sono accorsi alla tappa di Roma dello scorso 11 ottobre: la possibilità di acquistarne una coppia direttamente all’Atlantico, “insieme ad una spilla ed una cartolina autografata che potrà farvi partecipare ad un evento esclusivo previsto per Gennaio 2020“, scrive sui social. Intanto il ringraziamento della Angi va a tutti gli ammiratori che sono intervenuti al live di Milano, presso l’Alcatraz. A distanza di alcuni giorni dalla conclusione del concerto, l’artista continua a pubblicare alcuni scatti dei momenti vissuti sul palco. “La vita è una sola e per quanto mi riguarda, vale la pena esplorarla tutta“, dichiara invece a Sorrisi riguardo alla sua esperienza nel talent. Non è la prima volta che si ritrova a guidare un gruppo, visto che durante la scuola è stata eletta come rappresentante per via del suo coraggio. “Tiziano ha creduto in me prima di molte altre persone“, ricorda inoltre parlando di Ferro e di tutti i testi scritti per il cantante, “ancora non ho realizzato che un’artista ascoltato in cameretta canti le mie parole“.

