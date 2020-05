Giordana Angi triste ad Amici Speciali?/ La madre: “sta benissimo, è stata unica”

Pubblicità

Giordana Angi, ad un anno dalla sua esperienza comme allieva di Amici, è tornata sul palco che ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. La cantante si è messa in gioco come concorrente di Amici Speciali insieme all’amico Alberto Urso che ha ammesso il proprio interesse nei confronti di Gaia Gozzi. Le esibizioni di Giordana hanno conquistato la giuria in studio, ma qualcuno, sui social, ha notato una “tristezza” negli occhi della cantante. In molti hanno cominciato a chiedersi il motivo del presunto malumore di Giordana al punto che, una fan, infastidita da determinata commenti, ha sbottato sui social condividendo anche il messaggio della madre della Angi. La signora, intervenuta su Facebook, ha smentito il malumore della figlia rassicurando tutti i fans preoccupati.

GIORDANA ANGI, LA MADRE: “STA BENISSIMO”

Nessun problema per Giordana Angi come ha fatto sapere la madre con un messaggio social condiviso da una fan della cantante che ha voluto così zittire tutti gli ammiratori preoccupati per lei dopo la prima puntata di Amici Speciali. “Avete rotto così tanto le pa..e da scomodare anche la madre di Gió, siete incommentabili veramente, il rispetto non sapete neanche cosa sia”, ha scritto una fan come fa sapere il portale Gossip e Tv riportando anche il messaggio della madre di Giordana. “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi”, ha scritto la signora chiudendo la questione.



