Giordana Angi, Voglio essere tua/ In vendita da oggi 11 ottobre: “è un disco d’amore”

Dopo soli sei mesi dalla pubblicazione del suo primo album “Casa”, Giordana Angi torna sulla scena musicale con un nuovo progetto. Il secondo album della cantautrice si Aprilia s’intitola “Voglio essere tua” ed è un disco che nasce in un momento particolarmente sereno della vita dell’artista che, dopo la partecipazione ad Amici, sta ottenendo grandi consensi di pubblico e critica e che ha deciso di regalare le proprie emozioni ai fans attraverso un album «scritto in una fase felice della mia vita». Dieci canzoni in cui la cantautrice volge uno sguardo positivo alla vita e all’amore, affrontato nelle sue diverse forme: da quello romantico a quello nostalgico e malinconico. Proprio l’amore è il filo conduttore del nuovo lavoro artistico di Giordana Angi. «Di base c’è un filo conduttore emotivo, ovvero l’amore inteso come innamoramento. Parlando con le persone, mi sono resa conto di quanto sia importante avere un rapporto a due, poiché ci si sente liberi di essere se stessi» spiega come scrive Tv Sorrisi e Canzoni. «Innamorandomi sono esplosa di colori e voglia di fare. Nelle canzoni c’è proprio il forte desiderio di vivere attraverso il sentimento».

GIORDANA ANGI, VOGLIO ESSERE TUA NUOVO ALBUM: “FIERA DEL LAVORO SVOLTO”

Voglio essere tua arriva in un momento sereno della vita di Giordana Angi che, grazie alla partecipazione ad Amici, ha acquisito maggior caonsapevolezza e ha toccato con mano l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Il nuovo album, così, esprime anche una dichiarazione d’amore di Giordana nei confronti delle persone che incontra ogni giorno e che le hanno fatto capire quanto sia importante il rapporto a due. Un disco che la rappresenta totalmente come ha spiegato lei stessa in conferenza stampa. “Sono fiera del lavoro svolto. Si tratta di un disco che cita tante città d’Italia, ma al centro ci sono i sentimenti, è un disco che parla d’amore. Si tratta di un album carico di malinconia, ma anche di gioia e anche tanta forza. Uscita da Amici avevo paura che non avrei avuto tempo di fare un disco del genere, visti i tempi, e invece ci sono riuscita”, ammette. Il nuovo album arriva, inoltre, in un giorno importante per Giordana che, proprio oggi, si ritrova a chiudere un cerchio: «L’11 ottobre sarò in concerto a Roma, è già sold out. È stata un’estate intensa, non pensavo che fare questo mestiere potesse avere ritmi così veloci. Con la data romana voglio restituire ai fan tutto l’affetto che ho ricevuto negli ultimi mesi e non vedo l’ora!».Ecco la tracklist dell’album:



Oltre il mare (feat. Alberto Urso)

Stringimi più forte

Le 4 Milano

Ti vorrei addosso

Lola

Sempre pronti a giudicare

Paura di morire non ne ho

400 proiettili

Encore



