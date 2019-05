Giordana Angi/ “Voglio vincere per mia sorella” (Amici 2019)

Alla fine sarà davvero Giordana Angi la vincitrice di Amici 2019? Tutti, o quasi, l’anno pensato sin da quando l’hanno vista ai provini su Real Time e hanno fatto lo stesso in questi mesi seguendola ogni giorno poi anche su Canale 5 e imparando a conoscerla con i suoi pregi e i suoi difetti. Giordana l’ugola d’oro, la scrittrice che tanto piace e ha colpito Loredana Bertè, ma anche la ragazza dal passato un po’ turbolento e che troppo spesso è stata lasciata sola e in balia degli eventi per una serie di questioni lavorative (e non) che hanno tenuto lontani i suoi genitori. L’unica spalla, l’unica cosa preziosa che ha voluto sempre proteggere e sostenere è proprio l’amata sorella. Molto spesso in questi mesi ha parlato di lei e ha fatto lo stesso anche in quest’ultima settimana passata in casetta e, in particolare, quando Alfonso Signorini le ha chiesto il motivo per il quale vorrebbe vincere Amici 2019: “L’unica cosa che faccio la faccio per mia sorella perché potrei aiutarla”. L’obiettivo di Giordana è quello di dare una certa sicurezza alla sorella e potersi occupare di lei in modo tale che nessuno possa farle più del male, ci è già riuscita in questi mesi?

TUTTI A FAVORE DI GIORDANA?

In settimana Giordana Angi ha avuto modo di scoprire cosa pensano di lei i cantanti arrivati alla fase serale di Amici 2019 grazie ad un video arrivato in casetta e in cui tutti hanno poi rivelato la loro preferenza. In particolare, tutti quanti hanno detto belle parole su Giordana facendo il suo nome come unica vincitrice di questa edizione. La bella Ludovica, Mameli, lo stesso Alvis (lasciando un po’ dubbiosa la cantante) e addirittura Jefeo la ritengono come possibile vincitrice di questa edizione. Al video Giordana ha reagito con un bel sorriso e molto felice per le parole e i complimenti ricevuti: “Sono sorpresa, non me lo aspettavo, mi fa piacere vedere i ragazzi, vedere Ludo, Mameli, anche Alvis mi ha fatto piacere, non me lo aspettavo e anche di Jefeo in realtà, forse si è ricordato delle cose importanti, abbiamo fatto una prima parte del programma condividendo tanto, pensavo di essere lapidata e invece no. I rumori fuori…è bello sentirli”. Clicca qui per vedere il video del momento.

DA APRILIA ALL’INSTORE IN TUTTA ITALIA

Proprio come per Alberto Urso, anche Aprilia si è mobilitata per la sua beniamina ovvero Giordana Angi organizzando un maxi schermo per seguire tutti insieme la finalissima di Amici 2019 in onda questa sera. Aprilia tifa per la cantautrice in corsa per la vittoria finale da favorita e per questo ha deciso di invitare tutti a prendere parte alla visione collettiva dell’ultima puntata nel parco Falcone e Borsellino, ad Aprilia: “La città è orgogliosa del risultato raggiunto da Giordana e del suo indiscutibile talento. Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare in municipio il manager della cantante. Gli ho chiesto di portare alla giovane artista le congratulazioni mie e di tutta Aprilia“. Ma Giordana tornerà ad Aprilia dopo la finalissima di Amici 2019? La cantante ha già annunciato che girerà l’Italia in lungo e in largo e il suo manager si è occupato di pubblicare già le date degli instore fissando la prima data proprio alla Mondadori di Aprilia per il prossimo 27 maggio. Toccherà poi a quella di Frosinone il 28, il 29 a Marcianise, il 30 a Milano e il 31 a Roncadelle. Non c’è bisogno che ci sono tante date anche a giugno a cominciare da Verona e finendo alla Calabria e alla Sicilia di Alberto Urso. Arriverà a questi appuntamenti da vincitrice?i



