Giordana, chi è l’amica di Veronica Pivetti/ “Rapporto profondo, siamo una famiglia”

Giordana, chi è l’amica di Veronica Pivetti

Veronica Pivetti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 24 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è stata sposata dal 1996 alò 2000 con il collega Giorgio Ginex. Da qualche anno la Pivetti convive con Giordana, “mia adorata e insostituibile amica, persona realmente di valore immenso e grande intelligenza che adoro”, ha scritto l’attrice su Facebook qualche anno fa.

Nel 2017, sulle pagine di DiPiù Tv, l’attrice aveva rivelato di convivere con l’amica: “Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più”. E aveva aggiunto: “Non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente”.

Veronica Pivetti e Giordana: “visceralmente amiche”

Le dichiarazioni di Veronica Pivetti avevano fatto molto parlare, tanto che l’attrice era intervenuta su Facebook per chiarire il suo rapporto con Giordana, con cui non c’è nessuna relazione: “Il pensiero che c’è dietro “Basta con gli uomini, vivo con un’amica”, invece mi scandalizza eccome. Perché secondo queste parole l’omosessualità è un “ripiego”. Veronica è stanca degli uomini e quindi va con le donne”. E ancora: “Avete notato che due donne non possono essere amiche, profondamente e visceralmente amiche, senza far pensare che ci sia sotto qualcosa?”. L’attrice aveva così espresso al sua delusione per la morosa ricerca di un legame amoroso, dove invece c’è solo una profonda amicizia: “Conosco diverse donne che hanno rapporti bellissimi e intensissimi con altre donne senza andarci a letto”.

