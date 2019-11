Giordana Petralia/ Al ballottaggio: sarà eliminata? (X Factor 2019)

Giordana Petralia è pronta per il sesto live di X Factor 2019 dove canterà nuovamente in un medley il suo brano inedito “Chasing Paper”. Sarà poi il momento di cantare anche “Stay” di Rihanna. La settimana scorsa Giordana Petralia è finita al ballottaggio. Amata e supportata dal suo giudice maestro Sfera Ebbasta, per la giovanissima cantante sono stati tempi duri per la tredicesima edizione del talent show. Sin da subito ha subito forti critiche ed è stata deputata più di una volta alla prossima eliminazione dal programma. Ma nonostante le critiche e le parole di conforto, altalenanti e deboli, per la giovane artista, Giordana fin qui c’è arrivata e ci è arrivata grazie alla sua voce: su questo non vi sono dubbi. Nonostante le ripetute esortazioni al lavoro duro per il miglioramento della sua voce e delle sue performance interpretative, Giordana è rimasta in gara grazie al salvataggio dei giudici che hanno voluto tenerla al riparlo dal tilt finale, nonostante tutto.

Giordana Petralia Inedito “Chasing Paper”, X Factor 2019: il pubblico e quella antipatia

Quello che invece è sempre stato implacabile con Giordana Petralia a X Factor, nonostante lo splendido inedito di “Chasing Paper“, è stato il pubblico che ha nutrito una forte antipatia per la cantante, senza un valido ed apparente motivo. Un mercato spietato di consumatori musicali sembra averle aperto le porte di un baratro dove la Petralia, però non vuole cadere, vuoi per benevolenza dei giudici vuoi per un indiscutibile talento. Ha appena 16 anni eppure sa già molto in fatto di musica, canta con l’ausilio dell’arpa in maniera certamente poco nota e non comune ed è indubbio che si tratti di un’artista dalle notevoli capacità, altrimenti non farebbe nemmeno parte del talent. Eppure, c’è chi la critica pesantemente senza mai considerare i vari aspetti artistici che fanno di lei una professionista ancora da formare, ma pur sempre tale.

La voce degli haters

Sui social non sono mancati gli haters a far sentire la loro voce contro Giordana Petralia, che a dispetto di qualunque sedicenne arrabbiata col mondo e il suo pubblico, sorride ed affronta l’ennesimo ballottaggio a testa alta. Forse è questo che la rende speciale ed ancora in gara. Nonostante le pesanti accuse e violenze verbali su IG, Telegram e Fb, Giordana canta ancora e si prepara alla prossima esibizione. Sembrerebbe strano pensare che proprio ragazzini della sua età si sono scagliati contro di lei, loro che dovrebbero difenderla e sentirsi dalla sua parte. Probabilmente è la dura legge dello spettacolo e a far testo, purtroppo, sono soltanto i gusti musicali del pubblico e nient’altro. Di diverso avviso sono i suoi follower di Instagram, che sono giunti ad un numero che supera le 23k persone. Nel percorso di X Factor 2019 si è cimentata in diversi generi musicali ed è riuscita a portare a casa esibizioni di tutto rispetto come Chasing Paper firmato da Sia, qualche puntata fa. Chissà che riesca a sopravvivere anche a questo ennesimo ballottaggio. Glielo auguriamo vivamente!

