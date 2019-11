Giordana Petralia, Inedito “Chasing Paper”/ Prova di maturità (X Factor 2019)

Chasing Paper, l’inedito di Giordana Petralia è una prova di maturità

La cantante di Catania Giordana Petralia è ancora dentro a X Factor e l’inedito Chasing Paper rappresenta per lei una prova di maturità, il brano tra gli altri è stato scritto da Sia. Nella scorsa puntata la ragazza delle under donne ha rischiato l’eliminazione. La musicista non ha dato un bello spettacolo, si è esibita sulla Highest di Travis Scott ma il live non è andato bene e né i giudici né il pubblico a casa sono rimasti soddisfatti. Purtroppo non è la prima volta che la giovane arriva allo scontro finale, anche in questo caso la sua vittoria è stata per un soffio perché sono usciti i Sea Words, tuttavia la situazione è in bilico, lei ha pianto dalla felicità ma questo non basta. Nonostante i suoi sforzi e nonostante nei video della settimana abbia dimostrato di aver lavorato e di essersi impegnata per migliorare, quando poi c’è stata l’esibizione sul palco la comunicazione non ha funzionato. Se dovesse continuare così, malgrado tutto, probabilmente sarà la prossima ad uscire da X Factor perché non sembra riuscire a trovare il giusto tono di esibirsi e di porsi in quello che deve essere comunque uno spettacolo.

Giordana Petralia, Under Donne X Factor: un percorso lacunoso

Il percorso di Giordana Petralia a X Factor nel team delle Under donne è stato piuttosto lacunoso, nonostante qualche sforzo fatto, come si evince dai video, la giovane cantante sembra non riuscire a comprendere veramente quello che i professori vogliono e quello che deve dimostrare durante le esibizioni. Purtroppo il suo è un limite effettivo, di cui si è discusso ampiamente, dovuto non solo ad una componente canora però. Spesso infatti, peccando di presunzione, ha pensato di sapere meglio dei giudici e meglio dei tecnici quello che fosse giusto per lei. Trattandosi di un programma con il pubblico a casa questo alla fine l’ha marchiata e nonostante i suoi sforzi per cambiare le sue sorti all’interno del programma questo di fatto non è stato possibile perché il pubblico raramente cambia idea. Attualmente il suo percorso è in una fase di stallo che certamente non sarà facile da scardinare, probabilmente nella prossima puntata quando saranno presentati gli inediti avrà modo quanto meno di far vedere il suo lavoro e magari, se è fortunata, di avere un’altra possibilità. Ovviamente il suo punto a favore è l’età, non riesce ancora a comprendere a pieno certe dinamiche e certe situazioni e per questo, nonostante la famiglia che la sprona sempre e l’aiuta in tutto, potrebbe avere una differenza con gli altri partecipanti.

16 anni, ma tanta voglia

Giordana Petralia è una delle concorrenti più giovani di X Factor, ha solo 16 anni ed arriva da San Gregorio. La sua passione per la musica arriva sin da piccolissima quando ha seguito lezioni di canto e studi. È appassionata di musica nelle sue mille forme per questo suona diversi strumenti. Da subito si è detta pronta per una carriera artistica. Ha un profilo social molto seguito e non ha mai partecipato ad altri talent. Tuttavia vista la sua giovane età, anche qualora questa esperienza non dovesse funzionare, probabilmente la vedremo ancora in altri programmi. Clicca qui per il video della sua ultima esibizione.



