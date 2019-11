Giordana Petralia, Under Donne/ Canterà “Bellyache” di Billie Eilish (X Factor 2019)

Giordana Petralia, cantante catanese, è stata scelta da Sfera Ebbasta, nella sua squadra Under Donna. Questa cantante e musicista si esibisce in modo iconico ed originale: canta accompagnandosi con l’arpa. Questa immagine che ha voluto associare al suo profilo artistico, ma anche le caratteristiche delle sue performance, hanno sin dall’inizio entusiasmato e affascinato i giudici e soprattutto il pubblico da casa. All’esordio nella trasmissione, infatti, durante le Auditions, si presentò già con ‘la sua migliore amica’, lasciando i giudici a bocca aperta, eseguendo Creep dei Radiohead, con il crescendo, la disperazione, la gioia che caratterizzano questa canzone, che tutti conosciamo. Giordana la interpretò in una versione totalmente diversa, poche note, arpeggi, a volte solo accennati. Un accompagnamento molto libero, pieno di pause che davano spazio alla performance della voce creativa, ricca di vocalizzi, con un tono orientale, complesso, capace anche di essere tagliente e blues, oltre che leggiadra e classica. Ai Bootcamp è stata la volta di Strage World, brano degli anni ’90 del cantante americano Kè, appassionando enormemente tutti, tra pubblico e giudici, per la voce sempre disperata, grintosa, piena di elementi improvvisativi, che esordisce mostrandosi drammatica, ma eterea e dolce, prima di liberarsi in un pianto rock. Infine, agli Home Visit, a Berlino, ha cantato Middle Child di J. Cole e le è stato chiesto anche di cantare un secondo pezzo, questa volta al pianoforte, I Know Where I’ve Been.

Giordana Petralia al terzo Live di X Factor

Al primo Live Giordana Petralia ha cantato un’emozionante Joseline Flores di XXXTentacion e al secondo Live ha ha interpretato Summertime Sadness di Lana del Rey, sempre accompagnandosi col pianoforte, anche se Malika Ayane le ha consigliato di non avere troppa fretta di abbandonare l’arpa. Mara Maionchi si è mostrata ancora una volta entusiasta del percorso che la giovanissima cantante e musicista sta seguendo. Le polemiche che hanno colpito Giordana Petralia sono nate tutte da una parte del pubblico, che l’hanno criticata addirittura per il suo aspetto fisico e il suo modo di presentarsi esteticamente, forse non in linea, a detta delle stesse persone, con lo stile che di solito contraddistingue l’aspetto dei cantanti di questa trasmissione, solitamente molto curato, perché inseriti in un grande show business, che punta molto anche e soprattutto su questi aspetti. È stata criticata anche per una presunta vanità che mostrerebbe durante le sue performance, probabilmente legata alle sue improvvisazioni vocali. Ma lei sembra comunque affascinare gran parte del pubblico, grazie alla sua leggiadria, alla sua grinta e anche all’aspetto in sé, coronato, soprattutto all’inizio, dalla sua amica arpa.

Chi è Giordana Petralia? La scheda

Giordana Petralia ha soltanto sedici anni. Nasce in un piccolissimo paese in provincia di Catania, San Gregorio, nel 2003. Suo fratello maggiore l’ha incoraggiata a mettere in pratica le sue qualità musicali, la sua passione per la musica e i suoi studi, passione che ha coltivato sin dall’età di cinque anni. La voce di Giordana è una voce pop, con inflessioni classiche, ma inquadrata nella cultura pop e soul americana attuale, ed è impregnata di blues e di rock. Nelle sue esibizioni il canto è deciso, è una voce severa, quasi da contralto, calda e austera, ma riesce a produrre anche note delicate, sottili, fino a creare dei crescendo che mettono in mostra tutta la sua grinta, sfoggiando una voce molto tagliente e disperata. Tipiche sono le sue evasioni verso sonorità libere, rock/blues. Indubbiamente è un personaggio forte, che colpisce subito, una cantante originale, capace di impressionare per le forti modulazioni che impone alle sue esibizioni. Dipenderà dai giudici il suo percorso nella trasmissione, che decideranno se lasciarsi trasportare dalle emozioni e dal talento di questa ragazza, o se lasciare spazio a qualche altra voce più posata, più misurata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA