Giordana Petralia, Under Donne/ Pronta a regalare emozioni con “Highest In The Room” di Travis (X Factor)

Giordana Petralia torna protagonista per il quarto live di X Factor 2019 stasera 14 novembre 2019. Nei daily andati in onda in settimana sono state rese note le assegnazioni dei giudici. La ragazza è stata chiamata dal suo giudice ad interpretare Highest In The Room di Travis Scott. Riuscirà con questa esibizione a riscattarsi? Aspettiamo il quarto live per dare una risposta a questa domanda. Giordana è forse la concorrente che più divide il pubblico di X Factor, c’è chi vede in lei del talento e chi invece, purtroppo, non riesce proprio ad apprezzarla. Di certo se è arrivata fino a questo punto della trasmissione vuol dire che è riuscita a conquistare quantomeno i giudici.

Giordana Petralia, X Factor 2019: così nel terzo live show

Il terzo live show di X Factor 2019 ha regalato molte emozioni alla giovanissima Giordana Petralia. Vediamo nel dettaglio come si è svolta la serata per la cantante di Sfera Ebbasta. Criticata sul web per il suo modo di vestire che non è esattamente ciò che ci si aspetta da una sedicenne, Giordana Petralia arriva al terzo live di X Factor dopo aver rischiato, nel secondo live, di uscire. Si presenta con un look completamente rivisitato, sperando di smorzare le critiche ricevute nelle puntate precedenti. Per la prima manche, quella dei cavalli di battaglia, Giordana, accompagnata dalla sua arpa, Daphne, ci regala un’intensissima interpretazione di Wicked Game, del cantautore statunitense Chris Isaak. Molto bella e toccante la sua esibizione che riesce a convincere anche il pubblico a casa che, votandola, le permette di accedere e di esibirsi alla seconda manche. Ricordiamo che il terzo live è stato caratterizzato da una doppia manche e conseguente doppia eliminazione. Dopo la prima parte di puntata, il meno votato risulta essere Marco Saltari, costretto quindi a lasciare immediatamente il talent show di Sky.

Giordana Petralia si prepara per la seconda manche e sale sul palco di X Factor 2019 portando una canzone molto lontana dal suo stile. Il brano in questione è Bellyache, di Billie Eilish. Apprezziamo lo sforzo di Giordana nell’interpretare un brano del genere molto lontano dal suo mondo. Anche i giudici hanno apprezzato questa nuova veste della ragazza. Sicuramente è stata una prova difficile per lei, è uscita dalla sua comfort zone ed ha mostrato a tutti le sue potenzialità. Sfera Ebbasta, dopo l’esibizione, si complimenta con la sua concorrente e la definisce pop star in tutti i brani che interpreta. Purtroppo però, a fine manche, Giordana Petralia è una dei due concorrenti meno votati dal pubblico. Si dovrà quindi sfidare all’ultimo scontro con Lorenzo Rinaldi, l’under uomo di Malika Ayane. Il destino dei due cantanti adesso è nelle mani dei quattro giudici che decidono di salvare l’under donna di Sfera Ebbasta. Giordana Petralia potrà quindi prepararsi per il prossimo live.



