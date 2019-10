Giordana Petralia, Under Donne/ Un’arpa per il “cupido” Sfera Ebbasta (X Factor 13)

Giordana Petralia è una delle cantanti della categoria Under Donne di X Factor 13. Il suo nome d’arte è “Nausica” e Giordana è una delle concorrenti favorite alla vittoria finale della tredicesima edizione del talent show musicale di Sky Uno. Nata a Catania, Giordana prima di dedicarsi alla musica ha cominciato la sua carriera artistica come ballerina, ma ben presto la musica ha avuto il sopravvento. Comincia così a studiare l’arpa presso l’Istituto Musicale Turrisi Colonna di Catania e poco dopo perfeziona il suo talento con lo studio del pianoforte, chitarra, basso e batteria. Quest’anno ha deciso di mettersi in gioco partecipando alle selezioni di X Factor 2019; così “armata” della sua inseparabile arpa, Giordana è salita sul palcoscenico delle Audizioni di XF14 dove ha cantante una cover di “Creep”, successo dei Radiohead. Una performance coinvolgente che ha coinvolto così tanto il pubblico da spingerlo a richiedere i quattro si dei giudici. “Mi sei piaciuta molto, sei affascinante. La tua Daphne e te siete una cosa molto interessante” commenta subito la veterana Mara Maionchi.

Giordana Petralia, il percorso a X Factor 13

La performance di Giordana Petralia sulle note di “Creep” non convince del tutto Samuel dei Subsonica che commenta: “hai spinto un po’ troppo sui virtuosismi”, mentre Malika Ayane interviene per consigliare alla giovane cantante di “provare a favorire un po’ di più l’equilibrio. Tu questo equilibrio puoi averlo perché hai tutto quello che ti serve”. Entusiasmo a palla per Sfera Ebbasta che commenta: “Mi è piaciuto molto il distacco che c’era tra il suono soave dell’arpa e la tua voce bella potente”, che è rimasto piacevolmente colpito dalla performance della cantante al punto da dirle: “non era la mia tazza di tè, però me l’hai fatta piacere!”. Con quattro si, Giordana passa di diritto alla fase dei Bootcamp di XF13 dove ha presentato una versione pazzesca di “Strange World” di Kè. La cantante è stata l’ultima ad esibirsi creando non pochi problemi al giudice Sfera Ebbasta capitano della categoria Under Donne, visto che ha dovuto scegliere tra lei e Giulia Galitzia. L’esibizione di Giordana, infatti, è stata talmente tanto forte da spingere il trapper a fare un sofferto switch tra Giordana e Giulia Galitzia lasciando l’ultima sedia disponibile per gli Home Visit alla catanese e alla arpa Dafne. Riusciranno Giordana e Dafne a conquistare un biglietto di sola andata per la fase dei Live di XF13?





