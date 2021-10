Giordano Bruno Guerri/ “Allarme fascismo strumento per distogliere dal vero problema”

Nessun pericolo fascismo, si tratta semplicemente di uno strumento per distogliere l’attenzione dal vero problema: così Giordano Bruno Guerri. Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia, il presidente della fondazione Vittoriale non ha utilizzato mezzi termini: «È una vecchia polemica ridicola che non ha nessun motivo di essere, non c’è nessun pericolo fascista in Italia».

Giordano Bruno Guerri è entrato nel dettaglio del suo ragionamento e ha tenuto a precisare: «Se parliamo del fascismo storico, c’è qualche delinquentello che neppure sa cosa sia stato il fascismo, che ha delle nostalgie forse prese dal nonno o dal genitore, ma del tutto inconscio del fatto che se sono no vax, il fascismo li avrebbe costretti immediatamente a fare il vaccino».

GIORDANO BRUNO GUERRI: “PERICOLO FASCISMO NON ESISTE”

Come dicevamo, Giordano Bruno Guerri considera l’allarme sul ritorno del fascismo in Italia una considerazione folle, mettendo in risalto un altro aspetto: «Il pericolo fascista è tutta un’altra cosa, sono le multinazionali delle comunicazioni, il controllo sul pensiero che ormai avviene in tutt’altro modo, non con la militarizzazione. Io non li ritengo un pericolo. Sono uno strumento usato per minimizzare l’avversario, per sminuire dei disagi che effettivamente ci sono, ma che non riguardano affatto il fascismo».

