Giordano Bruno Guerri è un giornalista e uno scrittore nonchè storico che prenderà parte alla trasmissione La Confessione, condotta da Peter Gomez

Giordano Bruno Guerri sarà uno degli ospiti della trasmissione di Peter Gomez La Confessione con il personaggio che parlerà di alcuni dei temi più importanti di questo periodo storico, di alcuni situazioni sia a livello sociale che a livello politico. Molti non lo conoscono ma andiamo a vedere meglio chi è Giordano Bruno Guerri e chi è.

Giordano Bruno Guerri Anselmi nasce a Monticiano – in provincia di Siena – il giorno 21 Dicembre 1950. Si tratta di un giornalista, uno storico e uno scrittore italiano, molto noto per aver scritto e discusso riguardo il fascismo ma anche di argomenti attinenti all’attualità e di grande importanza storica come il rapporto tra Stato e Chiesa. Fin da giovane Giordano si trasferi’ a Milano dove iniziò a studiare lettere e studi sul fascismo all’Università Cattolica.

All’Università iniziò anche a vivere da solo e praticò alcuni lavoretti per mantenersi, come ad esempio correttore di bozze. Negli anni ha iniziato a lavorare con giornali ma ha avuto anche ruoli in tv ed ha condotto un programma Rai negli anni ‘Novanta, ovvero Italia Mia Benchè. Ha avuto importante ruolo e funzione tra comunicazione e politica.

Giordano Bruno Guerri e alcuni dettagli sulla sua vita privata

Per quel che riguarda la sua vita privata Giordano Bruno Guerri ha sempre provato ad essere molto riservato, cercando di tenere staccato lavoro e vita privata, e provando a non far sapere molto di quest’ultima. Sappiamo comunque che è stato sposato una prima volta negli anni Ottanta con la scrittrice Gaia de Beaumont, divorziando poi dopo cinque anni.

Nel 2014 ha sposato dopo una lunga relazione la scrittrice Paola Veneto dal quale ha avuto due figli, Nicola Giordano nato nel 2006 e Pietro Tancredi, nato nel 2006. Parlando della compagna e dei figli l’uomo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Di Paola mi ha colpito l’intelligenza, con lei mi sono sentito capito”. L’uomo ha raccontato che conobbe la donna quando lei gli chiese un’intervista su Pasolini.

E sui figli: “Bisogna farli da vecchi per lasciar loro l’eredità quando più ne hanno bisogno. A 35-40 anni sarei stato un padre sciagurato, ora sono una persona consapevole e quasi saggio. Non ho paura di nulla mentre ho paura per i miei figli, c’è un’insensata violenza nel mondo”.