Giordano Francati/ A cena con Giulia Matera e adesso esami! (Il Collegio 5)

Giordano Francati pronto ad essere promosso ne Il Collegio 5?

Chi è Giordano Francati? Il migliore nella prova di italiano di Andrea Maggi e, quindi, pronto per una cena a lume di candela con la sua prescelta, Giulia Matera. Questa è l’unica cosa degna di nota che possiamo raccontare sul furbetto studente di questo Il Collegio 5 che questa sera si prepara ad affrontare il duro momento degli esami finali con la speranza che tutto vada bene. Lui stesso nel promo di quest’ultima puntata del docureality di Rai2 ha subito spiegato: ‘Domani mattina mi alzo e mi metto a studiare’. Il programma potrebbe mettere in crisi anche lui arrivato per impegnarsi in quello che fa ma, soprattutto, godersi il momento tanto da non rammaricarsi nemmeno se arrivasse ultimo questa sera o dovesse lasciare il collegio senza un diploma in mano.

Giordano Francati vince la prova di italiano e va a cena con…

Giordano Francati non è il migliore di questa edizione ma non è nemmeno il peggiore e anche la scorsa settimana i suoi voti sono stati buoni soprattutto per via del superamento della prova di italiano che gli ha permesso di scegliere Giulia Matera per una cena a lume di candela con buona pace di Vavalà che avrebbe voluto uscire con la Cerio. Ma come andranno le cose per lui? Chi ha seguito il romano classe 2003 sa bene che Francati si è distinto per il suo grande cambiamento, per la sua voglia di togliersi i panni di ragazzo coatto della Magliana per diventare adulto modello e i suoi risultati sembrano provarlo alla luce dell’ultima prova. Adesso il suo sogno sembra voler diventare professore perché sa bene che l’ignoranza non è mai premiata. L’unica novità nel suo modo di fare e comportarsi è quella di rinunciare al voler essere primo a tutti i costi perché quella è una cosa un po’ troppo infantile e capirlo è indice di maturità. Questo diploma quindi lo merita oppure no? Lo scopriremo solo nella finalissima in onda questa sera su Rai2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA