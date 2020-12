Giordano Francati/ Piange dietro la lavagna, la punizione lo cambierà? (Il Collegio)

Giordano Francati ne Il Collegio 5 sempre sopra le righe ma..

Giordano Francati è in piena crisi ormai. Il giovane è arrivato ne Il Collegio 5 spavaldo e contento di questa esperienza ma anche pronto a combattere e definirsi sopra le righe e contro le regole, ma qualcosa deve essere cambiato visto che martedì scorso il giovane è finito in lacrime dietro la lavagna della scuola, ma perché? Quella di martedì scorso non è stata una puntata facile per lui visto che durante la lezione d’arte i ragazzi hanno deciso di imbrattarsi il viso con la vernice e questo ha spinto i sorveglianti a vietare loro di andarsi a lavare prima di pranzare. La loro decisione ha mandato su tutte le furie Giordano Francati che ha iniziato ad urlare e sbraitare convinto che la precisione dopo un po’ stufa e questo lo sta mettendo in crisi.

Giordano Francati ne Il Collegio 5 piange dietro la lavagna dopo una punizione

Come se non bastasse, Giordano Francati è finito da preside Bosisio che lo ha minacciato vietandogli la gita, questo sarà servito? Sembra proprio di no visto che più avanti, nella stessa puntata, Giordano si è imbattuto in un altro provvedimento disciplinare, questa volta perché durante la lezione è stato irrispettoso nei confronti degli insegnanti che hanno deciso così di metterlo al loro posto per spiegare quello di cui si stava parlando e interrogando anche chi, come lui, è stato punito. Il risultato è stato devastante visto che Giordano si è sciolto subito in lacrime nascondendosi dietro la lavagna e a quel punto il preside interviene facendogli capire che anche gli insegnanti hanno dubbi, incertezze e paure quando rivestono il loro ruolo davanti ai ragazzi. Adesso Giordano Francati cambierà?



