Giordano Francati/ Punge Andrea di Piero e diventa una star! (Il Collegio 5)

Giordano Francati punge Andrea di Piero ne Il Collegio 5 e vola alto su Twitter

Occhi puntati e ben aperti su Giordano Francati che il promo de Il Collegio 5 lo mostra tra gli osservati speciali della puntata di questa sera. Il bel collegiale che ha già conquistato i cuori delle telespettatrici del docureality di Rai2 si prepara a fare fuoco e fiamme anche questa sera soprattutto dopo aver punto a dovere Andrea di Piero. I fan reclamano già un’edizione all stars in cui richiamare proprio Giordano Francati ma siamo sicuri che non sarà il prossimo a finire nei guai e a dover lasciare il collegio dopo una serie di provvedimenti disciplinari ed espulsioni che hanno fatto fuori i suoi compagni? Mai come in questa edizione il rischio è tangibile ma sicuramente Giordano Francati alla fine saprà controllare i suoi istinti più selvaggi, o almeno lo si spera, anche se il promo non lascia pensare a niente di buono.

Chi è Giordano Francati de Il Collegio 5?

Ma chi è Giordano Francati? Classe 2003, anche lui ha 17 anni come gran parte dei ragazzi di questa edizione, arriva da Roma, città in cui vive con la madre nel quartiere della Magliana. Segno zodiacale del Toro e con un rapporto un po’ strano con la scuola, il bel Giordano si è addirittura fatto bocciare al Liceo due anni fa per cambiare poi la sua vita e diventare un vero e proprio secchione. Questo lo aiuterà nel percorso del Collegio in queste settimane oppure no? Infatti, da classico coatto della Magliana, ha deciso di diventare un ragazzo studioso con un solo obiettivo: diventare un professore. Magari tornerà in questo ruolo nel Collegio in futuro?



