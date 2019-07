Giordano Mazzocchi e Rachele Risaliti fidanzati?/ Dopo Nilufar Addati c’è Miss Italia

Giordano Mazzocchi ha dimenticato ufficialmente Nilufar Addati? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, single da quando è finita la sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe essere nuovamente innamorato. Giordano Mazzocchi, infatti, sarebbe stato beccato in compagnia di una bellissima come Rachele Risaliti, vincitrice di Miss Italia 2016. A riportare lo scoop è il portale Isa e Chia che pubblica la segnalazione ricevuta da una lettrice che avrebbe sorpreso insieme Giordano e la Miss. “Ciao ragazze! Dei miei amici hanno visto Giordano Mazzocchi a Formentera in compagnia di Rachele Risaliti, ovvero la vincitrice di Miss Italia 2016. I due erano molto complici, e sono anche andati via insieme. Vi allego le foto che sono riusciti a fare. Un bacio”, scrive Isa e Chia. Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa di importante?

GIORDANO MAZZOCCHI E RACHELE RISALITI STANNO INSIEME?

Giordano Mazzocchi si sta divertendo in quel di Formentera insieme agli amici. Nel frattempo, in Italia, è esploso il gossip su un suo presunto flirt con Rachele Risaliti. Ad alimentare i rumors è un video pubblicato da Miss Italia in cui si vede Giordano con un costume rosso mentre gioca a racchettoni sul bagnasciuga. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne sarà finito casualmente nell’inquadratura? I fans non credono tanto a tale opzione e sono sicuri che tra i due sia in corso una conoscenza. Per il momento, tuttavia, non c’è assolutamente nulla di certo. I diretti interessati, infatti, non hanno ancora commentato le voci che stanno circolando in Italia e dal profilo social di Giordano non arriva nessun indizio che faccia pensare ad un rapporto diverso dall’amicizia. Quel che è certo, è che Giordano e Nilufar Addati hanno ormai intrapreso strade diverse.

