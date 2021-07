Giordano Mazzocchi fidanzato con Arianna Mora/ Dopo Uomini e Donne ritrova l’amore

Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, sta trascorrendo le vacanze al mare. L’istruttore di sci ha colto l’occasione per presentare la sua nuova fidanzata, dopo essersi definitivamente lasciato alle spalle la storia con Nilufar Addati. Giordano, 24 anni, ha pubblicato su Instagram due foto insieme alla sua nuova fiamma: Arianna Mora. “Sorridi sempre così”, ha scritto il ragazzo come didascalia dei due romantici scatti in riva al mare. Arianna, 30 anni, lavora in un negozio di parrucchieri in provincia di Rovigo e nel tempo libero si dà da fare come modella. La ragazza era apparsa in alcune Instagram stories di Giordano, ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo poche ore fa. Al momento i due non hanno ancora raccontato come è iniziata la loro storia d’amore.

Luigi Mastroianni, incidente in palestra/ "Ho perso i sensi e la forza dopo..."

Giordano Mazzocchi presenta la nuova fidanzata Arianna Mora

Tra i numerosi commenti anche i messaggi di alcuni amici di Giordano Mazzocchi, come l’ex tronista Luigi Mastroianni e Guendalina Canessa. Alcuni fan della coppia Giordano-Nilufar, soprannominati “Gilufar”, esprimono il loro dispiacere: “Io che speravo e sognavo ancora di vedere te con Nilufar… anche se la vita va avanti ed è giusto così… però tu e Nilufar resterete nel mio cuore”. Secondo i beninformati la relazione tra Giordano Mazzocchi e Arianna prosegue già da qualche settimana, più precisamente dall’inizio dell’estate. Dopo la fine della storia con Nilufar, con la quale aveva condiviso prima l’esperienza a “Uomini e Donne” poi a “Temptation Island Vip”, erano circolate alcune voci che volevano Giordano accanto a Viktorija Mihajlovic e all’ex collega Giulia Deganello.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni "si sposano nel 2022"/ Lei: "Nozze? La verità..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giordano Mazzocchi (@giordano_mazzocchi10)

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio e Alessio Cennicola si sono lasciati/ Uomini e Donne "Quelle foto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA