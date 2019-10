Giordano Mazzocchi fidanzato con Barbara Fumagalli?/ L’ex di Nilufar beccato a Milano

Giordano Mazzocchi ha un nuovo amore? In questi giorni l’ex corteggiare di Uomini e Donne è tornato al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con la ex tronista Nilufar Addati visto che, dopo la fine della loro storia d’amore, i due sono stati pizzicati insieme in diverse occasioni. In realtà entrambi hanno molti amici in comune a Milano e forse per questo motivo si sono ritrovati a trascorrere del tempo insieme dopo la fine del loro amore. Smentite quindi le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Giordano e Nilufar, anzi nelle ultime ore è scoppiata una nuova bomba riguardante il bel corteggiatore sorpreso sempre nella capitale della moda in compagnia di un’altra donna. Proprio così, Giordano è stato pizzicato in compagnia di Barbara Fumagalli, volto noto di diversi programmi di Maria De Filippi. L’avvenente ragazza, infatti, è conosciuta per essere stata ex tentatrice di Temptation Island VIP ed ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne.

Giordano Mazzocchi e Barbara Fumagalli insieme? E’ davvero finta con Nilufar?

Non solo, Barbara Fumagalli è balzata agli oneri della cronaca rosa quest’estate per via di un flirt con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. A lanciare l’indiscrezione di questo “incontro” tra Giordano e Barbara è stato il sito Veryinutilpeople.it: i due sarebbero stati avvisati la notte di sabato 20 ottobre stando a quanto scritto nel blog: “ieri sera infatti, il ventitreenne avezzanese è stato pizzicato fuori dall’Hollywood, a Milano, in compagnia di Barbara Fumagalli, modella, ex tentatrice di Temptation Island VIP nonché ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, che lo scorso giugno era stata legata ad Andrea Damante. Giordano e Barbara sono stati poi nuovamente avvistati verso le 4 del mattino mentre si riparavano dalla pioggia sotto ad un portico. Nel video possiamo vedere come lui le metta una giacca sulle spalle”. L’indiscrezione è stata confermata anche da un breve filmato che mostra Giordano Mazzocchi e Barbara Fumagalli insieme sotto un porticato a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA