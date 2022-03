Giordano Signorile, 19enne a Kiev/ “Soldato ucraino lo sta mettendo in salvo”

Giordano Signorile è un ragazzo di 19 anni di Capurso che vive da 5 anni in Ucraina e si è trovato in mezzo alle bombe e a una guerra non certo voluta. La sua vicenda è stata narrata a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Dopo avere vissuto momenti di puro terrore nel Paese dell’Est Europa, in queste ore sono arrivate news importanti. Come raccontato dall’inviata Carla Lombardi “in questo momento le notizie sono confortanti. Finalmente Giordano è stato prelevato da un soldato ucraino e adesso andranno a prendere altri italiani per poi metterli in salvo e forse portarli in Moldavia. Sono veramente felice, lui è monitorato da una giornalista del Tg1. Gli hanno anche consigliato di fare un cartello disegnando la bandiera italiana, in modo da essere riconosciuto come italiano”.

Come ha spiegato la madre del giovane (Fausta Policarpo, ndr), Giordano Signorile è “preoccupato per il futuro, in quanto lui vorrebbe tornare un domani in Ucraina. Dopo il diploma aveva progettato una carriera laggiù e avrebbe chiesto lavoro a teatro. Intanto, però, voglio ringraziare l’ambasciata, il presidente Mattarella. Ce l’abbiamo fatta, grazie anche alla stampa e a tutti i giornalisti”.

GIORDANO SIGNORILE IN SALVO DOPO L’APPELLO DELLA MADRE: “TIRATELO FUORI DA QUELL’INFERNO”

La mamma di Giordano Signorile, soltanto ieri, aveva lanciato un sos attraverso le telecamere di “Telebari”: “Tirate fuori mio figlio da quell’inferno. Giordano non ha nessun mezzo a disposizione e non può raggiungere Kiev a piedi. Ho saputo che gran parte degli italiani con l’aiuto dell’ambasciata stanno lasciando l’Ucraina, ma l’ambasciata non li va a prendere sotto casa: io ho bisogno di qualcuno che prenda mio figlio con un mezzo e lo porti al punto di ritrovo, lì dove ci sono altri italiani”.

E, ancora: “Avete dimenticato che c’è questo ragazzo, che è solo? Ve lo chiedo per favore, non so più cosa fare per smuovere le acque”. Fortunatamente, la situazione è giunta a un punto di svolta.



