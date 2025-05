Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è tornato a parlare degli effetti del miglioramento del giudizio dell’agenzia di rating Moody’s, che due giorni fa aveva promosso l’Italia alzando l’outlook da stabile a positivo, sottolineando che questo rappresenta un ritorno alla fiducia dei mercati e dei risparmiatori, che comporterà meno costi dei finanziamenti e un conseguente risparmio di soldi. In occasione della discussione al Senato sulla mozione di legge di contabilità, ha anche affermato che questo traguardo non deve essere visto solo come una “medaglietta da appuntarsi sul petto”, ma frutto di un “lavoro silenzioso e serio del governo“, per il quale “Nessuno ci ringrazia“.

Riferendosi in particolare al fatto che la notizia non abbia suscitato particolare soddisfazione nelle opposizioni che non hanno mostrato nessun riconoscimento formale a livello politico, evidenziando che “quando manca la fiducia ne fanno una tragedia, ma quando la fiducia c’è, sembra non importare più a nessuno“. Il lavoro del governo, come ha ricordato il ministro: “È stato quello di far quadrare i conti in un momento come questo, nel quale sono in vigore nuove regole, basate sul ritorno del Patto di Stabilità“, annunciando che presto l’Unione Europea si esprimerà in merito piano di spesa presentato dall’Italia.

Giorgetti: “La fiducia dei mercati porterà risorse aggiuntive all’economia, ma il vero problema resta l’inverno demografico”

Con l’aumento del rating dell’Italia da parte di Moody’s e la conferma degli stessi miglioramenti che era già arrivata anche da parte di altre due importanti agenzie come S&P e Fitch, si potranno vedere presto risultati positivi per l’economia e per le imprese. Come sottolineato dal ministro Giorgetti nell’intervento al Senato, la fiducia dei mercati comporterà risorse aggiuntive per i conti pubblici e benefici anche per le aziende che potranno ottenere finanziamenti con un tasso di interesse più basso.

Inoltre, si rafforza la posizione del paese nei confronti degli interlocutori europei, che al momento stanno discutendo di temi importanti che riguardano o stanziamento di fondi, come le spese per il riarmo e la difesa. Infine ha ricordato che i veri problemi da affrontare ora restano quello dell’inverno demografico e quello dell’aumento dei costi energetici, che sono stati causati da quelle che chiama “Scelte scellerate fatte in passato“, specialmente per le decisioni prese contro il ritorno al nucleare.