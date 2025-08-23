Dialogo al Meeting di Rimini 2025 tra il Ministro Giorgetti e i direttori previdenziali di Italia, Finlandia e Polonia: incontro in diretta video streaming

L’INCONTRO AL MEETING TRA CRISI DEMOGRAFICA E FUTURO PREVIDENZIALE: IL RITORNO DI GIORGETTI E FAVA A RIMINI

Demografia in crisi per il crollo nascite, crescita esponenziale della popolazione anziana e esigenza sempre più ampia di sicurezza sociale: i temi cardine dell’economia presente e futura in Italia sbarcano al Meeting Rimini 2025 con l’incontro previsto oggi 23 agosto 2025, con il ritorno del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la presenza del Presidente INPS Gabriele Fava. In questa seconda giornata di Meeting 2025, alle ore 17 l’appuntamento clou politico del giorno vede in Sala Conai A4 l’incontro dal titolo “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale: una sfida per l’Europa”.

WELFARE & PENSIONI/ Fava (Inps): serve una strategia Ue per la sfida demografica, ecco il nostro piano

Molti relatori si confrontano sul tema centrale del crollo democratico che colpisce tanto l’Italia quanto il resto d’Europa, seppur con situazioni e sfumature diverse: organizzato con la collaborazione della Fondazione per la Sussidiarietà (e col sostegno di Generali), a dialogare oggi al Meeting Rimini 2025 saranno Giancarlo Giorgetti, n.1 del MEF, con il Presidente INPS Fava e il Presidente del ZUS Social Insurance Institution (Polonia), Zbigniew Derdziuk. Previsti interventi anche dal direttore del centro finlandese per le pensioni, Mikko Kautto (Finnish Centre for Pensions- Eläketurvakeskus), il direttore ESIP – European Social Insurance Platform, Yannis Natsis e infine anche Davide Passero, ad di Alleanza Assicurazioni oltre che Chief marketing & Product Officer Generali Italia.

Riforma pensioni 2025/ L'incertezza dopo le Quote (ultime notizie 23 agosto)

A moderare l’incontro del Meeting Rimini 2025 con il Ministro Giorgetti e gli altri ospiti sarà Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà: per poter seguire ogni intervento in Sala A4 sarà possibile consultare come da tradizione il canale YouTube del Meeting Rimini (link qui sotto), oppure sulle frequenze in diretta video streaming direttamente su “IlSussidiario Tv” a partire dalle ore 17 di oggi 23 agosto 2025.

LA SFIDA PER L’EUROPA TRA SICUREZZA, INVECCHIAMENTO E DEMOGRAFIA

Al Meeting Rimini 2025 con i responsabili degli enti previdenziali nazionali di Italia, Finlandia e Polonia, oltre che con la presenza del Ministro dell’Economia Giorgetti – alle prese dopo la pausa estiva con il complesso piano verso la Manovra di Bilancio 2026 – si parlerà sì di pensioni, ma con l’attenzione rivolta a cosa potrebbe succedere in un futuro non troppo lontano: la crescita esponenziale dell’età media della popolazione, sempre più “anziana” (secondo l’OCSE sono previsti 12 milioni di lavoratori italiani in meno entro il 2060) impone trovare soluzioni adatte ed efficaci.

Manovra 2026/ Le novità più plausibili: dal taglio Irpef alla sanità

I sistemi di protezione sociale, come le pensioni ma non solo, hanno il compito fondamentale di garantire coesione e benessere sociale, oltre a favore una stabilità e sicurezza generale di sviluppo d un Paese: come è possibile garantire tale stabilità nel lungo termine (sociale, economica e gestionale) e come renderla realmente sostenibile sono i due punti chiave che saranno posti agli ospiti dell’incontro odierno al Meeting Rimini 2025. Come ha detto il Presidente INPS Fava nel presentare il rapporto annuale 2025, gli anziani «sono una risposta del Paese», un’opportunità ingente per il sistema economico se accompagnata da parallele politiche di incentivi ad una crescita demografica convinta.

Nella sua audizione in Parlamento lo scorso giugno, il Ministro dell’Economia Giorgetti metteva in allarme sul drammatico spopolamento nazionale, ignorato da troppo tempo dalla politica: «servono riforme assistenziali, previdenziali per evitare il peso sui conti pubblici nelle prossime generazioni». Serve cambiare rotta per un Paese, ma forse anche per un Continente come quello europeo, che sembra sempre più spopolarsi, con conseguenze ingenti per lavoro, famiglie e welfare.