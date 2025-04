Non è l’Europa il nemico di Donald Trump, ma la Cina: ne è convinto Giancarlo Giorgetti, come lo è delle capacità dell’Italia di superare meglio degli altri Paesi le difficoltà legate ai dazi Usa. Il responsabile delle Finanze italiane ne ha parlato ai microfoni di Mario Sechi, direttore responsabile di Libero, nel corso di un evento a Roma, aiutando a comprendere le mosse del presidente americano. Ad esempio, la strategia complessiva, anche se sembra folle, si pone come obiettivo quella di risolvere il disavanzo commerciale americano, con i cinesi che comprano il debito americano e danno soldi per comprare i loro prodotti.

Previdenza privata/ Così Giorgetti punta a modernizzare il sistema (17 aprile 2025)

Un meccanismo che poteva avere un senso solo temporaneamente secondo Giorgetti, che infatti ha indicato nell’avvento della pandemia Covid il momento in cui si è rivelato pericoloso. Per questo, ha spiegato il ministro dell’Economia, Biden aveva deciso di avviare “una sorta di protezionismo camuffato con l’Inflation Reduction Act“, mentre Trump è solo stato “molto più aggressivo“, volendo riscrivere le regole del commercio globale. A tal proposito, Giorgetti ha dichiarato la morte dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization), infatti ritiene non abbia più senso rivolgersi ad esso, visto che non è più riconosciuto.

Riforma pensioni 2025/ Le mosse per incentivare la previdenza complementare (ultime notizie 17 aprile)

L’ANALISI DI GIORGETTI TRA USA, GERMANIA E UE

Si arriva così a parlare più approfonditamente della Cina, il “nemico strategico” degli Usa, con l’Europa che è un alleato affidabile, ma non incondizionatamente. “Quello che è diventato chiaro è che l’amministrazione Trump avrebbe preferito negoziati bilaterali con i Paesi dell’Ue“, poi hanno compreso che a occuparsi della politica commerciale è l’Ue. Il problema che è in questa fase di trattativa ci sono Germania e Francia con evidenti difficoltà, ma le cose potranno andare meglio, secondo Giorgetti, quando i tedeschi avranno il governo formalmente attivo. Non mancano però frecciatine alla Germania, che non ha presentato il piano previsto dalla governance europea, senza ricevere ammonimenti.

Riforma pensioni 2025/ Giorgetti apre a revisione sistema previdenza complementare (ultime notizie 16 aprile)

“Capisco la situazione eccezionale, ma noi abbiamo rispettato tutte le scadenze; forse anche per questo ci hanno dato l’upgrade“, ha aggiunto il titolare delle Finanze, che nell’intervista a Libero conferma la sua proverbiale schiettezza, come quando si tratta di parlare del Patto di Stabilità: “Un Paese come il nostro non può andare a fare la guerra contro tutti gli altri, specie con un debito così“. D’altra parte, l’Italia è chiamata a dimostrare di più.

Sempre a proposito di franchezza, Giorgetti ha rivendicato il fatto che il governo chiedeva l’esclusione delle spese sulla difesa dal Patto di Stabilità, ma l’inversione di tendenza europea arriva solo ora e vale per tanti altri aspetti. “Tutte le direttive, più o meno farneticanti in termini di burocrazia, approvate all’unanimità negli ultimi dieci anni, improvvisamente si è scoperto che vanno contro la competitività delle imprese europee“. Ma non c’è il coraggio di ammetterlo e cancellarle, quindi si procede con le sospensioni.

I DAZI, I NUOVI SCENARI E LA FORZA ITALIANA

Tornando ai dazi Usa, Giorgetti si è detto stupito solo dal fatto che Trump li ha applicati seguendo una formula matematica, senza fare distinzioni tra democrazie e dittature e senza basarsi sulle alleanze. Ma la situazione ora sta cambiando e sta emergendo la “solidarietà reciproca“. Intanto, il mondo cambia e non è più dominato, secondo Giorgetti, dagli Usa con dollaro e Wto, perché i Brics hanno una banca come alternativa al Fondo Monetario Internazionale e la Cina sta reclamando più peso.

L’Italia dal canto suo riuscirà a superare le difficoltà innescate dalla questione dazi. La resilienza è stata anche dimostrata dall’upgrade di Standard and Poor’s, “importante” per il ministro dell’Economia, in quanto è giunto in un momento complesso e confuso dal punto di vista economico. Non era sicuramente scontato, “almeno loro hanno capito“, ha scherzato Giorgetti.