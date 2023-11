Giorgetti: “Manovra condizionata dalla Bce”/ “Fondi a sanità, priorità è taglio liste d’attesa”

Ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato per fare il punto della situazione sulla manovra. Il titolare del Tesoro ha esordito sottolineando che “se la stima preliminare relativa al terzo trimestre dovesse essere confermata, l’obiettivo di crescita per l’anno in corso contenuto nel Documento programmatico di Bilancio (0,8%) potrebbe essere soggetto ad una – sia pure contenuta – correzione al ribasso. Allo stato, risulta trascurabile l’impatto sulla crescita del 2024”. La legge di bilancio è stata messa a punto in un frangente complicato, ha evidenziato Giorgetti: “Il confronto all’interno dell’esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli, interni ed esterni, di bilancio. È stato un lavoro niente affatto facile, ma ritengo che sia stato fatto il meglio possibile”. Nonostante le varie difficoltà, i dati più recenti evidenziano che il sistema economico è riuscito a reggere l’impatto delle diverse criticità che caratterizzano il contesto internazionale: “La complessiva resilienza dell’economia nel trimestre estivo ha evitato la seconda flessione consecutiva del Pil, scongiurando così una recessione tecnica”.

Il ministro Giorgetti sulla manovra

Dopo aver posto l’accento sull’attesa di un’inflazione su livelli contenuti nel 2024, Giorgetti ha sottolineato che restano molteplici i rischi al ribasso che aleggiano sulle prospettive future che, come ampiamente argomentato nella Nadef, sono rappresentati” dagli aumenti del prezzo del petrolio e “tassi d’interesse internazionali elevati”: “Gli scenari formulati tenendo conto di tali ipotesi restituiscono una dinamica dell’economia che potrebbe risultare più debole, ma pur sempre positiva”. Una battuta sui vincoli stringenti all’interno dei quali è stata costruita la manovra, a partire dall’onere degli interessi sul debito pubblico e dall’andamento della spesa per prestazioni sociali. Una riflessione anche sull’incidenza della Bce: “La spesa per interessi non è direttamente controllabile dal governo ma, anzi, risente delle decisioni assunte dalle banche centrali che, continuando a perseguire politiche fortemente restrittive, contribuiscono ad alimentare incertezza e determinare un incremento degli oneri a carico sia delle casse pubbliche sia dei cittadini”. Giorgetti ha anche parlato degli interventi sulla salute: “La riduzione delle liste d’attesa è una priorità del governo, che ritiene assolutamente necessario garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini”.











