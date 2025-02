Giorgia, parlando con “Chi” prima della sua partecipazione a Sanremo 2025, Giorgia aveva raccontato: “Mi è sempre piaciuto confrontarmi con la musica che cambia, per me è una fonte di ispirazione continua”. Il suo brano “La cura per me” è stato scritto da Blanco e Giorgia si è sentita capita profondamente dall’artista: “Ha una sensibilità particolare. Mi ha letto dentro. Le parole del mio brano sono sembrate fin da subito più mie che sue”. Una canzone, quella dell’artista romana, che è piaciuta molto al pubblico ma che non è riuscita a trionfare, posizionandosi al sesto posto. Un’esclusione dalla top 5 che non è stata affatto presa bene dal teatro dell’Ariston che alla lettura dei verdetti ha fischiato: la canzone della cantante romana, infatti, secondo tanti avrebbe meritato di più.

Giorgia, il compleanno del figlio festeggiato a Fregene

Giorgia, comunque, non sembra essere particolarmente addolorata del suo posizionamento a Sanremo 2025: per Giorgia, infatti, la sua cura è il compagno Emanuel e il figlio Samuel, nato nel 2010. Oggi quindicenne, hanno festeggiato il suo compleanno solo pochi giorni fa. Il ragazzo, infatti, è nato il 18 febbraio e Giorgia è tornata a casa appena in tempo per festeggiare il suo amato figlio, nato dalla relazione con il ballerino e coreografo Emanuel Lo, più giovane di lei, ma con il quale condivide la sua vita ormai da vent’anni. La famiglia ha festeggiato il compleanno di Samuel a Fregene, con un bel pranzo al mare, nel quale i tre sono apparsi molto uniti, come sempre.

Emanuel, inoltre, non ha perso l’occasione neppure di far sentire amata la sua compagna durante l’avventura a Sanremo. Il ballerino, infatti, si è recato nella Città dei Fiori durante la kermesse musicale per fare una sorpresa alla donna con la quale condivide la propria vita ormai da tantissimi anni, lasciandola davvero di stucco.