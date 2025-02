Giorgia a Sanremo 2025 con La cura per me: arriva la dedica del marito Emanuel Lo

Nella prima serata di Sanremo 2025 si è esibita anche Giorgia con la canzone La cura per me, la cantante che ritorna a Sanremo 2025 a trent’anni esatti dalla sua vittoria nel 1995 con Di Sole D’Azzurro. La sua esibizione con una canzone scritta dagli altri da Blanco ha conquistato non solo il Teatro Ariston che l’ha tributata di una standing ovation ma anche il pubblico dei social.

Clara sexy in paillettes d'oro a Sanremo 2025/ Social la incoronano: "Sembra una dea"

E da casa, invece, per Giorgia e la sua canzone di Sanremo 2025 è arrivata una dedica speciale: quella del marito Emanuel Lo, ballerino, coreografi ed attualmente tra i coach di Amici di Maria De Filippi. Attraverso una storia di Instagram le ha dedicato tutto il suo amore in una storia. Prima ha condiviso un pezzo della sua esibizione che però è stata immediatamente bloccata dal social perché vietata e poi ha scritto semplicemente: “IO INNAMORATO”. Ed infine ha ringraziato a tutti dei messaggi che gli hanno mandato e del resto la cantante con la sua voce ha conquistato tutti.

Kekko dei Modà incidente a Sanremo 2025: "Mi fa male parlare e cantare"/ Come sta: "Contusione alle costole"

Sanremo 2025, Giorgia super favorita alla vittoria: e sui social è un tripudio

Chi entra Papa esce Cardinale e forse Giorgia in questo momento non è per nulla contenta di essere la super favorita alla vittoria di Sanremo 2025. Tuttavia la cantante con la sua La cura per me non solo ha conquistato prima i critici musicali e gli addetti ai lavoro ma con la sua esibizione anche il pubblico del teatro Ariston e sui social è un tripudio di commenti che esaltano la sua classe, la canzone ma soprattutto la sua potenza vocale. Che sia alla fine davvero lei la vincitrice di Sanremo 2025? Le serata però sono cinque e di bellissime canzoni ce n’è molte dunque nulla è ancora deciso e detto.