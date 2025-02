Giorgia a Sanremo 2025, standing ovation con “La cura per me” ma…

“Sembra ‘La notte dei miracoli’”: è questo il commento ricorrente sui social dopo aver ascoltato il brano di Giorgia a Sanremo 2025. Tanti utenti, infatti, hanno notato una somiglianza tra la sua “La cura per me” e lo splendido capolavoro di Lucio Dalla.

Al di là delle somiglianze, sottolineate da più utenti, il brano di Giorgia sembra essere stato davvero molto apprezzato dal pubblico dell’Ariston, che si è alzato in piedi per onorarla con una standing ovation dopo la sua esibizione. Sui social, invece, “La cura per me” ha ricevuto pareri contrastanti.

Sui social non mancano le critiche a Giorgia e alla canzone ‘La cura per me’: “La voce c’è, la canzone no”

“La voce c’è, la canzone no” ha scritto un utente su X. “Non mi sembra una delle sue canzoni che diventeranno iconiche. Non è malaccio ma mi aspetto sempre di più da lei” commenta un altro. “Giorgia sopravvalutata, chi dice il contrario mente” è ancora un altro commento.

In linea di massima, dunque, il web si aspettava di più dall’esibizione di Giorgia, che non ha convinto in quanto testo e melodia. Nessun dubbio, invece, sulla straordinaria voce dell’arista, sulla quale i commenti sono uniformi e assolutamente positivi.