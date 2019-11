Giorgia Agata è Angela/ Grazie alla danza ritrova la sua felicità (In punta di piedi)

La piccola Giorgia Agata questa sera indosserà i panni di Angela nel film TV “In punta di piedi”. “Il mio personaggio mi rispecchia molto – racconta la giovanissima attrice intervistata dal portale di Marida Caterini – soprattutto dal punto di vista della danza perché a me piace molto ballare ed io studio danza”. Il personaggio interpretato da Giorgia ha un carattere molto forte e ribelle ed una migliore amica che si chiama Lucia: “Anche su questo mi sono trovata… le sue migliore amiche l’aiutano nel percorso della sua vita, con i suoi problemi… Un giorno però si trova a non avere più questa amica al suo fianco e si sente un poco persa ed inizia il suo periodo difficile perché non le va più di ballare. Poi grazie alla mamma che la porta a danza, inizia a vivere di nuovo e ritrova la felicità. Ed anche io sono così, quando ballo sono felice e non penso a niente, sono veramente alle stelle”.

Giorgia Agata è Angela: “Rincorrere il sogno tra mille difficoltà”

Cristiana Dell’Anna è presente nel cast di “In punta di piedi” ricoprendo il ruolo di Patrizia Santoro, la mamma di Angela. Proprio la giovane protagonista, racconta del rapporto simbiotico venutasi a creare tra di loro. “Ci siamo trovate benissimo. Subito fin dalla prima volta che ci siamo incontrate lei è stata vicino a me e siamo immediatamente entrate in contatto. Abbiamo parlato tante volte e quando abbiamo girato questa cosa ci ha aiutato, è una cosa fondamentale avere il contatto con un’attrice con cui devi fare delle scene. Lei è gentilissima, bravissima ed io sono veramente affezionata. Ci siamo sentite dopo il film e siamo andate a pranzare insieme, è fantastica come persona”. Ma di cosa parla il film TV Rai in onda oggi nella prima serata? Il regista Alessandro D’Alatri ha voluto raccontare la storia di Angela, l’11enne che insegue il suo sogno, quello di diventare una ballerina di danza classica, nonostante le mille difficoltà della sua giovane esistenza.

