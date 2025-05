La cantante Giorgia è una delle artiste che prenderà parte al Concerto del 1 Maggio 2025, evento ormai consuetudine che avviene annualmente nella Capitale. Quando parliamo di Giorgia trattiamo della storia della musica italiana, un’artista stimata con milioni di fan ed apprezzamenti che ritroviamo davvero in tutto il mondo.

Giorgia nasce a Roma il 26 Aprile 1971 ed è cresciuta in un ambiente musicale con il padre, Giulio Todrani che era un cantante ed era uno dei membri della coppia Juli & Julie. Nell’adolescenza inizia ad esibirsi nei locali romani e si orienta come musicista in un mix tra pop, soul e un pò di jazz.

La conosciamo nel 1993 quando si presenta per la prima volta a Sanremo Giovani e pian piano l’artista si consacra dinanzi alla musica italiana. Nel 1995 Giorgia vince Sanremo con la canzone Come Saprei, canzone che negli anni ha letteralmente fatto la storia della musica italiana e si tratta della prima di tante, ne ricordiamo altre come Girasole, Inevitabile e Vento di Passione.

Giorgia tra la morte di Alex Baroni e il nuovo amore con Emanuel Lo

Una serie di successi e riconoscimenti ed ormai si parla sempre in un modo o nell’altro di Giorgia e uno degli ultimi successi è Gocce di Memoria di qualche anno fa che gli è valso anche il Nastro d’Argento. Negli anni ha duettato con tantissimi artisti della musica italiana e la sua musica ha scritto la storia. Per quel che riguarda la vita privata la storia di Giorgia è piuttosto particolare.

Nel 1997 Giorgia si è fidanzata con Alex Baroni ma la loro storia si è interrotta bruscamente cinque anni dopo con il cantante scomparso in un grave incidente stradale. Nel 2004 Giorgia – dopo un lungo periodo difficile – si lega al ballerino Emanuel Lo ed i due nel 2010 hanno avuto il figlio Samuel.

Con quest’ultimo l’artista ha un bellissimo rapporto ed ha raccontato a Vanity Fair: “A volte mi dice che sono un pò rompiballe e chiedo di riordinare o fare i compiti. Poi studiamo insieme, ma lui mi dice che sono piuttosto severa”. Giorgia ha raccontato poi di essere tornata in volo su un aereo dopo 20 anni e lo ha fatto per il figlio che glielo chiedeva da tempo.