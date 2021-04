GIORGIA ALBARELLO/ L’ex compagna di Mario Biondi e il nono figlio del cantante

Nella puntata di Italia Sì di oggi, con Marco Liorni sempre al comando, si parlerà anche di Giorgia Albarello, ex compagna del cantante Mario Biondi. Il più importante soul man italiano ha avuto da Giorgia uno dei suoi nove figli, una famiglia numerosa avuta da tre donne diverse. Nel 2014 è nata Mia, una nascita che Giorgia, conosciuta al pubblico e al mondo televisivo per la sua partecipazione al concorso Miss Italia del 2007, aveva celebrato nel 2014 sui social, dimostrandosi particolarmente felice di questo traguardo. Mario Biondi all’epoca aveva affermato di non essere sicuro di avere altri figli ma la nascita di Mia è stata accolta come una benedizione. L’unione tra Giorgia Albarello e Mario Biondi è nata nel 2014 dopo il divorzio dell’artista con Monica Farina, da lì è andata avanti tanto da portare la coppia ad adottare altri due bambini a distanza. Ma successivamente la coppia ha visto finire la sua storia, tanto che Mario Biondi si è legato a una nuova compagna, la cui identità non è mai stata rivelata pubblicamente, che ha regalato poi negli anni successivi al cantante l’ottavo e il nono figlio.

MATILDA, LA NON FIGLIA DI MARIO BIONDI

Così a completare la famiglia è arrivata Matilda, arrivata dopo Mil, già nato nell’attuale relazione di Mario Biondi. Un autore da sempre considerato un predestinato, lui stesso ha sempre raccontato di aver considerato il suo dono musicale come del tutto naturale: Sono stato fortunato forse fin dalla nascita, perché avevo un orecchio musicale che mi portava a un certo tipo di sonorità, ma la ricerca è continua ancora oggi“, ma col passare degli anni Mario Biondi si è fatto conoscere anche per la sua famiglia particolarmente numerosa, che ha continuato a crescere negli anni. I primi sei figli sono nati dalla relazione con l’ex moglie Monica Farina: Marzio, Zoe, Louis Mario, Ray e Chiara. Poi come detto è stata la volta di Mia, nata dalla sua relazione con Giorgia Albarello, infine, nonostante la riservatezza dell’identità dell’attuale compagna, il cantante ha annunciato la nascita prima di Mil e poi di Matilda, che hanno portato a 9 il numero degli eredi in casa Biondi.

