Leggerezza e divertimento a The Couple, ma anche momenti un po’ più… piccanti. Nel reality di Canale 5, infatti, i concorrenti pensano di ingannare il tempo con uno dei giochi più famosi di sempre: il gioco della bottiglia. Irma mette le cose in chiaro e fin da subito dice di non voler partecipare, al massimo di poter condurre e fare da arbitro. Giorgia, scherzosamente, le ricorda di aver proposto il gioco solo per poterle dare un bacio e così ce la mette tutta per farle cambiare idea.

“Io volevo baciare te, adesso mi toccherà trovarmi qualcun altro”, dice la concorrente di The Couple. Irma inizialmente non si scompone, poi cede simpaticamente alle lusinghe della sua compagna di avventura. “Vabbè mi offrirò volontaria”, dice con simpatia accomodante.

Una gag, quella tra la pugile e la “coinquilina”, che è piaciuta molto al pubblico social, come si evince da diversi commenti postati dagli utenti su X in queste ore. Proprio nei giorni scorsi, Irma Testa, aveva affrontato molto seriamente con Ilary Blasi il tema dell’omosessualità nel mondo dello sport e non solo. Parlando del proprio coming out, la ragazza aveva infatti difeso il suo mondo, lasciando cadere invece qualche accusa nella società circostante, spesso più cinica e spietata nei confronti di chi ha un orientamento sessuale diverso.

“Secondo me nella società ci sono più pregiudizi, nel mondo sportivo no. Le persone fuori da questo mondo hanno pregiudizi verso un atleta omosessuale, che non viene visto come un’eroe, ma come un’imperfezione. Avere questa macchia non ti rende un atleta perfetto. Pe me non è una macchia”, le sue parole durante The Couple.