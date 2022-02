Giorgia Basciano furiosa “Mio fratello Alessandro marchiato in TV”/ “Vergogna!”

La diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri ha avuto conseguenze importanti per Alessandro Basciano. Il comportamento definito aggressivo del concorrente e il fatto che abbia infranto il regolamento non indossando il microfono, gli ha causato un provvedimento disciplinare: la nomination d’ufficio. Provvedimento che lui ha ritenuto ingiusto e che è stato aspramente criticato fuori anche da sua sorella Giorgia Basciano. La donna è intervenuta su Instagram dove, in alcune stories, ha manifestato tutto il suo risentimento nei confronti delle misure prese contro suo fratello.

Alessandro Basciano contro il GF Vip "Due pesi e due misure"/ "Avrò i miei modi, ma…"

“In sei mesi di Grande Fratello non ho mai visto prendere provvedimenti per parole offensive e ce ne sono state tantissime.”, ha esordito Giorgia sui social. “Per le minacce e ce ne sono state tantissime. Per le mani addosso perché si, ho visto mettersi le mani addosso e non è mai stato preso un provvedimento. Non ce l’ho con nessuno attenzione dei concorrenti dentro perché comunque tutti hanno fatto il loro. Quindi questo provvedimento me lo dovete spiegare.” ha tuonato la donna.

Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ Jessica Selassié interviene e...

Giorgia Basciano attacca Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: ” Marchiate un ragazzo in televisione, vergogna!”

Giorgia Basciano si chiede perché tale provvedimento sia stato preso proprio contro suo fratello Alessandro: “Penso che l’abbiano avuto anche tante altre persone. Se prendono provvedimenti e lui esce ci faremo sentire tutti quanti. Perché così non è giusto.” Ha quindi tenuto a precisare che: “Essere maleducati ed essere violenti sulle donne, c’è un po’ di differenza. Quello che hanno detto stasera non va bene. Non è un bel messaggio far passare un ragazzo per quello che non è. La gente si dovrebbe solo vergognare.”

Alessandro Basciano, serataccia Gf Vip/ Squalifica e strigliata “Abbassa la cresta”

Giorgia ha infine lanciato un attacco alle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Far passare Sophie come una povera matta che accetta le violenze non è bello. […] La violenza sulle donne è tutt’altro ed è ben diversa dalla maleducazione, cara Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Da quando mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai una cosa carina. Sempre il dito puntato. Quando dentro quella Casa c’è stato il peggio tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti minacce e parolacce. Non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi a dover chiedere scusa per avere fatto passare un ragazzo come un mostro. Come un violento sulle donne. Questi sono messaggi brutti. Marchiate un ragazzo in televisione, vergogna.” ha infine tuonato la Basciano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA