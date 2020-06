Giorgia Battista/ Prova coraggio: la sfida con i cani a Ciao Darwin 7

Pubblicità

Giorgia Battista le ha provate tutte per portare a casa una vittoria per la sua squadra. Abbiamo conosciuto la concorrente durante la terza puntata di Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 6 giugno 2020. In gara a favore dei Belli contro i Brutti, Giorgia è stata la seconda scelta del suo team. Linda Bellissimo infatti ha scelto di non partecipare alla prova e così ha lasciato che fosse la Battista a vedersela con i famigerati cani. La concorrente è stata poi la prima ad affrontare le fauci dei cani e forse quanto le è accaduto ha permesso involontariamente alla rivale di sconfiggerla. Una volta entrata nel campo innevato, Giorgia è caduta infatti dopo diversi morsi: per fortuna la tutona che le hanno fatto indossare per sicurezza è riuscita a reggere ai tentativi dei cani. Gli addestratori però sono stati invitati a recuperare gli animali, fin troppo su di giri.

Giorgia Battista, Ciao Darwin: cosa è accaduto con Florinda Colella

Quanto accaduto a Giorgia Battista nella Prova Coraggio di Ciao Darwin 7 ha spinto la rivale Florinda Colella a valutare la possibilità di abbandonare la sfida prima del previsto. La prima concorrente, in gara con i Belli, non è riuscita infatti a portare a termine la missione e gli attimi di paura sono stati davvero tanti. Non solo per gli spettatori da casa, ma anche per i presenti. Tuttavia Giorgia non è riuscita a creare quel siparietto di orrore e divertimento che il pubblico da casa si aspettava e così ha regalato la vittoria ai Brutti, portando i Belli a perdere il vantaggio ottenuto nei giochi precedenti. A quanto pare però la concorrente si è divertita. Nel rivedersi in tv, ha scritto infatti su Facebook un post di ringraziamenti a tutto tondo. “Meravigliosa esperienza a Ciao Darwin 7”, ha sottolineato, “nella sfida Belli Vs Brutti. Grazie a Salvatore Cerullo senza il quale non avrei saputo dei provini, grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di partecipare, agli amici più cari con i quali ho visto ieri la puntata, alle persone che ho conosciuto dietro le quinte e grazie a tutti coloro che mi hanno guardata. Siete stati tantissimi e spero di avervi fatto ridere, come in realtà facevo io sotto quella tuta maledetta!”. Clicca qui per leggere il post di Giorgia Battista.



