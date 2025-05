L’attesa finale di Pechino Express 2025 pone l’accento su tutti i concorrenti e, fra tutti, attira la curiosità degli appassionati Nicolò Maltese; uno dei pochi concorrenti – in coppia con Giulio Berruti – a non appartenere al mondo dello spettacolo. Il medico con la passione per la musica attrae soprattutto i ‘cacciatori’ di gossip che vorrebbero sapere qualcosa di più a proposito della sua vita sentimentale. Discreto soprattutto sui social, il concorrente non ama mettere in risalto la sua vita privata ma sappiamo che da diversi anni condivide l’amore con Giorgia Bianchini.

Giorgia Bianchini – fidanzata di Nicolò Matlese a Pechino Express 2025 – è anche lei estranea al mondo dello spettacolo; ne consegue la medesima discrezione dal punto di vista mediatico ma non c’è dubbio che i suoi profili social in queste settimane siano stati più che scandagliati dagli appassionati di cronaca rosa. Spicca la carenza di foto di coppia su entrambi i profili, segno di una volontà evidente di evitare le ingerenze mediatiche con l’esposizione pubblica. D’altronde, non lavorando a stretto contatto con lo showbiz, la tendenza è ovviamente ancor più marcata.

Giorgia Bianchini, fidanzata di Nicolò Maltese: un amore importante anche senza ‘vetrine’ social

Per quanto siano poche e frammentarie le informazioni su Giorgia Bianchini – fidanzata di Nicolò Maltese a Pechino Express 2025 – sappiamo però che il loro amore dura da diversi anni, a testimonianza di un sentimento importante e che presta il fianco alla progettualità. Circa 4 anni d’amore; una relazione forse entrata nel vivo nel 2023, a questa data è infatti riferibile l’ultima foto di coppia pubblicata sui social da Nicolò Maltese in occasione di un viaggio. Chissà che dopo questa esperienza nel reality non emergano nuove curiosità sulla coppia.