Chi è Giorgia Bianchini, fidanzata Nicolò Maltese concorrente a Pechino Express: professione networker

Quattro anni l’uno al fianco dell’altra. Nicolò Maltese e la sua fidanzata Giorgia Bianchini stanno vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale. Da quando si sono conosciuti hanno messo basi importanti, con la voglia di costruire un futuro insieme. Ma chi è e cosa sappiamo della misteriosa compagna del concorrente di Pechino Express 2025? Non moltissimo in realtà, perché Giorgia non fa parte del mondo dello spettacolo e anche sui social non è seguitissima, benché pubblichi contenuti gradevoli e sfoggi la sua bellezza in giro per il mondo assieme a Nicolò.

Giaele De Donà, chi è? "Sono bisex e vivo un amore libero"/ Il flirt con Taylor Mega: "Sono stata con lei"

Proprio sbirciando la sua bio di Instagram, apprendiamo che di professione è first banker e networker. Con il compagno sogna di costruire una famiglia, magari dopo l’avventura di lui a Pechino Express 2025.

Giorgia Bianchini e Nicolò Maltese, un amore discreto e riservato: ecco perché…

Vedremo se nel corso del reality show itinerante di Sky, Nicolò Maltese si aprirà sulla sua relazione con Giorgia Bianchini, raccontando qualcosa di più al pubblico. C’è grande curiosità di scoprire come si sono incontrati e come è nato l’amore, dato che almeno fino ad oggi non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Rosella Sambruna, moglie Jury Chechi/ Dall'amore con l'ex campione i due splendidi figli Dimitri e Anastasia

C’è chi ipotizza una o più passione comune, ma non è semplice trovare il giusto intreccio. Lui, come risaputo, si occupa di medicina estetica, oltre ad essere un grande appassionato di chitarra e viaggi. E Giorgia Bianchini? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime settimane… nel frattempo a lei non resta che tifare per il suo compagno nel reality itinerante di Sky.