Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara/ Il loro Matrimonio a prima vista proseguirà?

Giorgia Bracco aria di crisi Gianluca Ferrara “siamo sposati da meno di due ore e rischio già una crisi di nervi”

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara usciranno insieme da Matrimonio a Prima Vista 2022? E’ arrivato il momento della scelta per una delle coppie protagoniste dell’esperimento social che vede tre coppie di perfetti sconosciuti conoscersi il giorno delle nozze sull’altare. L’inizio della conoscenza per la coppia non é stato dei migliori: la supponenza della sposa verso Gianluca ha creato non poche tensioni mostrando due caratteri forti e difficilmente conciliabili. Subito dopo la cerimonia nuziale, infatti, i due hanno cominciato a stuzzicarsi anche se i telespettatori hanno notato da parte di Giorgia una sorta di disinteresse verso il “marito”. Anzi, una vera e propria presa di posizione della sposa non interessata e propensa a far funzionare il matrimonio.

Proprio Giorgia rivolgendosi a Gianluca ha detto: “siamo sposati da meno di due ore e rischio già una crisi di nervi”. Una frase semplice, ma che ha espresso a pieno le difficoltá di Giorgia nella conoscenza con Gianluca. Cosa succederá durante il momento della scelta finale?

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara: si lasciano a Matrimonio a Prima Vista 2022?

Come finirá il matrimonio tra Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. La coppia di Matrimonio a Prima Vista 2022, nonostante il caratterino non proprio facile della sposa, decideranno di proseguire la loro conoscenza anche fuori dal programma. Proprio cosí: Giorgia e Gianluca hanno deciso di concedersi un’opportunitá e di conoscersi fuori dal programma di Real Time. Il primo a confermare la sua scelta é stato Gianluca che ha comunicato agli esperti di voler continuare il matrimonio. Inizialmente Giorgia ha reagito male lasciando la sala e lasciando tutti attoniti.

Poi la sposa ha fatto ritorno in sala portando due regali al marito: da un lato delle fotografie scattate il giorno del matrimonio e durante il viaggio di nozze e un quadro con gli scatti piú belli del loro matrimonio. Che dire: che sia davvero l’inizio di un grande amore?

