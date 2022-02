Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a prima vista 2022/ Lui protettivo…

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara sono una delle tre coppie della nuovissima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Dopo il grandissimo successo delle precedenti edizioni, è tornato su Discovery + il programma – esperimento sociale che vede 6 persone che non si sono mai viste prime abbinate per formare 3 coppie che si incontreranno per la prima volta sull’altare. Tra le coppie protagoniste di quest’anno ritroviamo anche quella composta da Giorgia Bracco e Ginaluca Ferrara. A decidere che i due siano fatti l’uno per l’altra è stata la giuria di esperti composta dal sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto. I tre esperti, infatti, hanno abbinato Giorgia e Gianluca riscontrando in loro, partendo dalla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza, un’affinità del 76%.

Giorgia e Gianluca sono stati la prima coppia a pronunciare il “si” di questa edizione. Giorgia ha 27 anni e viene da Mondovì, in provincia di Cuneo e lavora come infermiera, mentre Gianluca ha 30 anni, viene da Torino si fa chiamare Geppy per via del suo mestiere: è un falegname. Dopo il matrimonio, la coppia è partita per il viaggio di nozze in Calabria.

Giorgia Bracco e Ginaluca Ferrara di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: il viaggio di nozze

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 poco dopo il matrimonio sono partiti per la luna di miele. La location prescelta è stata la Calabria, per la precisione Tropea. Le cose inizialmente non partono proprio col piede giusto, ma poco dopo i neo sposi romperanno ogni imbarazzo cominciando seriamente a conoscersi.

In particolare Gianluca cambierà completamente atteggiamento mettendo da parte il suo modo di fare maldestro e provocatorio verso la “moglie” mostrandosi più protettivo e comprensivo nei suoi confronti. Un comportamento che aiuterà la neo sposa ad essere più rilassata, serena e predisposta alla conoscenza. Chissà che la luna di miele non possa essere l’occasione giusta per far scattare la scintilla e l’amore tra i due!

