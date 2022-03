Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a Prima Vista 2022/ Tensione alle stelle…

Partecipare a “Matrimonio a Prima Vista“, come sanno bene i fedelissimi della trasmissione, richiede certamente grande coraggio e intraprendenza, oltre alla vogli di mettersi in discussione, soprattutto nei momenti in cui possono nascere scontri con il partner. A volte un po’ di diplomazia non guasta se si desidera davvero che il rapporto possa funzionare. Non tutti i concorrenti sembrano essere però, nonostante le buone intenzioni iniziali, disposti ad avere un atteggiamento conciliante e finiscono così per partire prevenuti. Ne sanno qualcosa anche Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, tra i protagonisti di questa edizione del reality che sta andando ora in onda su Real Time.

Definirli praticamente inconciliabili, almeno per quanto accaduto fino ad ora, non sembra essere così eccessivo. Le litigate sono state quasi all’ordine del giorno, soprattutto a causa dell’atteggiamento di lei, a tratti quasi supponente. Pensare che possano arrivare a un punto di incontro alla fine di questo percorso sembra essere quasi impossibile.

I due caratteri di Giorgia e Gianluca sembrano essere davvero difficili da conciliare. Non a caso, già a cerimonia finita i due hanno iniziato a punzecchiarsi in modo nemmeno troppo velato. I telespettatori che seguono il programma, però, hanno subito accusato lei della situazione che si è venuta a creare, come se lei non avesse particolare interesse a fare in modo che le cose funzionino davvero.

Emblematica la frase che la ragazza ha pronunciato al pranzo di nozze e che l’ha portata a subire forti critiche in occasione del pranzo di nozze: “Siamo sposati da meno di due ore e rischio già una crisi di nervi”. Gli esperti potranno aiutarli o sarà inevitabile per loro prendere due strade diverse? Al momento difficilmente l’esito sarà positivo.

