Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ La lite…

Tra poco inizia la settima puntata di “Matrimonio a Prima Vista 2022“. Occhi sulla coppia formata da Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco. I due, infatti, nella scorsa puntata sono stati protagonisti di un’accesa lite, utile per comprendere al meglio i reciproci caratteri. Fin dall’inizio il marito è parso di fronte alle telecamere decisamente non a suo agio, manifestando una certa forzatura anche nei gesti più semplici. Giorgia Bracco avvertendo tutto ciò si è chiusa sempre più in sè stessa rendendo quasi scontata la rottura. Tuttavia il litigio della scorsa settimana potrebbe aver rimescolato le carte, ammesso che siano state scoperte. Quale futuro aspetta i due sposini, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco? Ricordiamo che l’esito di questo nuovo esperimento sociale è già disponibile per tutti gli abbonati a Discovery+.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara sono una delle coppie in gara a “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022“. Classe 1991 e originario di Nichelino, in provincia di Torino (non è dato sapere con esattezza quando sia nato), Gianluca Ferrara lavora come falegname nell’azienda di famiglia (specializzata nella realizzazione di porte da interno). Nel 2022 ha deciso di partecipare al programma tv di Real Time, dove è stato abbinato a Giorgia Bracco con un’affinità psicologica del 76%. Il concorrente abita a Torino così come il resto della sua famiglia. Il suo sogno è quello di creare una famiglia con una persona che lo renda felice e sereno e per questo ha deciso di mettersi in gioco all’interno del programma, come ben dimostrato nell’ultima puntata.

Giorgia Bracco è la più piccola del gruppo di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022“: ha appena 27 anni. È originaria di Mondovì, Cuneo, dove ha sempre vissuto con il padre ed i nonni paterni. I genitori si sono separati quando lei era molto piccola, è cresciuta poi con il padre, o meglio con i nonni. Un’adolescenza fatta di sofferenza per il distacco dalla madre e la paura di deludere tutti con scelte che invece sarebbero state costruttive per la sua crescita come donna. Lei vorrebbe dar vita ad una sua famiglia “con mamma, papà e bambini”, come lei stessa ha ammesso. Ha scelto in un impeto di egoismo personale, contro l’approvazione della sua famiglia che neppure l’accompagna all’altare (troviamo in fatti le amiche), di mandare la candidatura al programma.

